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19:55 (мск), источник: Vesti.kz

Проигравший Головкину нокаутом экс-чемпион мира перехватил у него соперника для дебюта на DAZN

Соперником бывшего чемпиона мира по версии IBF в среднем весе канадца Давида Лемье (40−4, 34 КО) станет британец Джон Райдер (27−4, 15 КО). Об этом объявила промоутерская компания Golden Boy, передают Vesti.kz.

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Источник: РИА "Новости"

Ранее стало известно, что Лемье выступит 4 мая на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе (США), главным событием которого станет объединительный бой средневесов Сауля «Канело» Альвареса (51−1−2, 35 КО) из Мексики и Дэниэла Джейкобса (35−2, 29 КО) из США.

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Бой Лемье — Райдер состоится в суперсреднем весе.

Для канада этот бой станет первым после подписания контракта со стриминговым серсвисом DAZN.

Напомним, британец назывался в качестве наиболее вероятного соперника для следующего боя казахстанца Геннадия Головкина (38−1−1, 34 КО), чье возвращение на ринг после поражения от Альвареса запланировано на июнь.

Головкин и Лемье встречались в октябре 2015 года, когда техническим нокаутом в восьмом раунде проиграл GGG одержал победу, защитил свои титулы WBA (Super), WBC (Interim) и IBO и отобрал у канадца пояс IBF.

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