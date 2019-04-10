Проигравший Головкину нокаутом экс-чемпион мира перехватил у него соперника для дебюта на DAZN

Ранее стало известно, что Лемье выступит 4 мая на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе (США), главным событием которого станет объединительный бой средневесов Сауля «Канело» Альвареса (51−1−2, 35 КО) из Мексики и Дэниэла Джейкобса (35−2, 29 КО) из США.
Бой Лемье — Райдер состоится в суперсреднем весе.
Для канада этот бой станет первым после подписания контракта со стриминговым серсвисом DAZN.
Напомним, британец назывался в качестве наиболее вероятного соперника для следующего боя казахстанца Геннадия Головкина (38−1−1, 34 КО), чье возвращение на ринг после поражения от Альвареса запланировано на июнь.
Головкин и Лемье встречались в октябре 2015 года, когда техническим нокаутом в восьмом раунде проиграл GGG одержал победу, защитил свои титулы WBA (Super), WBC (Interim) и IBO и отобрал у канадца пояс IBF.