«Боец с потрясающим талантом». Назван преемник Головкина из Казахстана
Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум оценил перспективы своего клиента — казахстанского боксера Жанибека Алимханулы (5−0, 2 КО), выступающего в среднем весе.
Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум оценил перспективы своего клиента — казахстанского боксера Жанибека Алимханулы (5−0, 2 КО), выступающего в среднем весе.
«Я верю, что Алимханулы является преемником Геннадия Головкина. К тому же они оба из Казахстана. Жанибек — боец с потрясающим талантом, и вы увидите это вечером в пятницу», — сказал Арум.
В пятницу, 12 апреля на арене Staples Center в
Прямая трансляция по столичному времени начнется в 07:00 часов 13 апреля. Покажут поединок два телеканала — QazSport и Qazaqstan.
Добавим, что главным событием вечера бокса, на котором выступит Алимханулы, станет бой чемпиона мира в легком весе по версиям WBA (Super) и WBO украинца Василия Ломаченко (12−1, 9 КО), дела которого ведет также Арум, с британцем Энтони Кроллой (34−6−3, 13 КО).