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09:34 (мск), источник: Vesti.kz

«Боец с потрясающим талантом». Назван преемник Головкина из Казахстана

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум оценил перспективы своего клиента — казахстанского боксера Жанибека Алимханулы (5−0, 2 КО), выступающего в среднем весе.

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Источник: AP 2019

«Я верю, что Алимханулы является преемником Геннадия Головкина. К тому же они оба из Казахстана. Жанибек — боец с потрясающим талантом, и вы увидите это вечером в пятницу», — сказал Арум.

В пятницу, 12 апреля на арене Staples Center в Лос-Анджелесе (штат Калифорния, США) Алимханулы предстоит бой с мексиканцем Кристианом Оливасом (16−4, 13 КО). На кону в поединке будут стоять сразу два вакантных титула — WBO Global и WBC Continental Americas в среднем весе.

Прямая трансляция по столичному времени начнется в 07:00 часов 13 апреля. Покажут поединок два телеканала — QazSport и Qazaqstan.

Добавим, что главным событием вечера бокса, на котором выступит Алимханулы, станет бой чемпиона мира в легком весе по версиям WBA (Super) и WBO украинца Василия Ломаченко (12−1, 9 КО), дела которого ведет также Арум, с британцем Энтони Кроллой (34−6−3, 13 КО).

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