«Боец с потрясающим талантом». Назван преемник Головкина из Казахстана

Источник: AP 2019

«Я верю, что Алимханулы является преемником Геннадия Головкина. К тому же они оба из Казахстана. Жанибек — боец с потрясающим талантом, и вы увидите это вечером в пятницу», — сказал Арум.

В пятницу, 12 апреля на арене Staples Center в Лос-Анджелесе (штат Калифорния, США) Алимханулы предстоит бой с мексиканцем Кристианом Оливасом (16−4, 13 КО). На кону в поединке будут стоять сразу два вакантных титула — WBO Global и WBC Continental Americas в среднем весе.

Прямая трансляция по столичному времени начнется в 07:00 часов 13 апреля. Покажут поединок два телеканала — QazSport и Qazaqstan.