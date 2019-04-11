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11:30 (мск), источник: Vesti.kz

Промоутер Головкина ответил на новые требования «Канело» для третьего боя

Промоутер Том Леффлер, представляющий интересы экс-чемпиона мира в среднем весе Геннадия Головкина (38−1−1, 34 КО), прокомментировал недавнее заявление чемпиона WBC, WBA (Super) мексиканца Сауля «Канело» Альвареса (51−1−2, 35 КО) относительно организации третьего боя с казахстанским боксером.

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Источник: Reuters

Ранее Альварес заявил о готовности вновь встретится с Головкиным, но только в том случае, если GGG обзаведется престижным поясом. 4 мая в Лас-Вегасе мексиканцу предстоит объединительный бой с обладателем титула IBF американцем Дэниэлом Джейкобсом (35−2, 29 КО). По словам «Канело», в случае победы его главным приоритетом станет завоевание титула WBO, который сделает его абсолютным чемпионом.

«Этот бой выходит за пределы титулов. GGG владел поясами, когда они дрались в первый раз. Будет ли “Канело” владеть титулами или нет — они оба не нуждаются в поясах. Если у них будут пояса, то великолепно, если нет, то с финансовой точки для “Канело” бой с Головкиным на DAZN все равно будет самым огромным», — заявил Леффлер в беседе с AB BOXING NEWS.

Четвертый основной чемпионский пояс в среднем весе по версии WBO принадлежит сейчас американцу Деметриусу Андраде, который планирует защиту титула в июне этого года. Возвращение Головкина также намечено на июнь, но соперник казахстанца пока неизвестен.

Головкин и «Канело» встречались дважды: в сентябре 2017 года их первый бой на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе завершился ничьей, а спустя год на той же арене решением большинства судей выиграл мексиканец. Так казахстанец потерпел первое поражение в карьере и лишился титулов WBC, WBA (Super) и IBO.

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