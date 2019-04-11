Промоутер Головкина ответил на новые требования «Канело» для третьего боя
Промоутер Том Леффлер, представляющий интересы
Промоутер Том Леффлер, представляющий интересы
Ранее Альварес заявил о готовности вновь встретится с Головкиным, но только в том случае, если GGG обзаведется престижным поясом. 4 мая в
«Этот бой выходит за пределы титулов. GGG владел поясами, когда они дрались в первый раз. Будет ли “Канело” владеть титулами или нет — они оба не нуждаются в поясах. Если у них будут пояса, то великолепно, если нет, то с финансовой точки для “Канело” бой с Головкиным на DAZN все равно будет самым огромным», — заявил Леффлер в беседе с AB BOXING NEWS.
Четвертый основной чемпионский пояс в среднем весе по версии WBO принадлежит сейчас американцу Деметриусу Андраде, который планирует защиту титула в июне этого года. Возвращение Головкина также намечено на июнь, но соперник казахстанца пока неизвестен.
Головкин и «Канело» встречались дважды: в сентябре 2017 года их первый бой на