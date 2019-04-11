Узбекистан, Таиланд или Индия? Кто станет главным конкурентом Казахстана на ЧА-2019 по боксу

До старта континентального турнира в Бангкоке осталось около недели. Тренерский штаб во главе с Галымбеком Кенжебаевым назвал десятку спортсменов, оставив вне заявки из-за травм Абылайхана Жусупова (до 69 килограммов) и Абильхана Аманкула (до 75 килограммов).
Национальная команда рассталась практически со всеми своими звездами. Остались только Хасанбой Дусматов, который сменил категорию до 49 килограммов на более тяжелую, и Икболжон Холдаров, также перешедшим в другой вес. Ушли, но вернулись Исроил Мадримов (до 75) и Баходир Жалолов (свыше 91), которые также выступят на ЧА. Другие боксеры — бывшие вторые-третьи номера, получившие шанс выйти в лидеры.
Опасен ли Узбекистан? Конечно. Особенно перед Олимпийскими играми, куда Дусматов поедет за вторым «золотом», а Холдаров — пополнять коллекцию медальную коллекцию после пьедесталов на ЧА и ЧМ. Будут еще несколько боксеров, которые обязательно захотят доказать свою состоятельность.
Не нужно удивляться, что Индия в топе в Азии. Тут есть Шива Тапа (до 60 килограммов), которому только 25 лет, а он звезда. Он был хорош в 56 килограммах, он опасен и сейчас. На двух последних чемпионатах континента индийский боксер уступал соперникам из Узбекистана, а кто его остановит в этот раз?
Есть в Индии довольно сильный тяжеловес — Сумит Санван (до 91 килограмма). На ЧА-2017 он проиграл в финале нашему Левиту. Будет Сумит претендентом и в Бангкоке.
Хозяева турнира обязательно будут нацелены на медали. В Сисакете в 2015 году в финал вышли два боксера из Таиланда и оба выиграли «золото». В Ташкенте через два года тайские спортсмены остались без наград — есть уверенность, что в Бангкоке они вернут должок.
Сложно сказать, что у них будет с составом, но в легких и средних весах они конкуренции добавят — хотя бы одно первое место забрать должны. По этикету чемпионатов Азии.
Еще одна сборная, которая может снова удивить. В Ташкенте китайцы выиграли три медали — «серебро» и две «бронзы». На ЧА-2015 у китайцев было два призера — снова «серебро» и «бронза».
Чемпионом Азии в сборной Китая не было с 2011 года. Тогда сразу пять боксеров вышли в финал, а двое стали победителями турнира. И оба победили соперников из Казахстана. Смогут они повторить успех?
Напомним, чемпионат Азии по боксу в Таиланде пройдет с 17 по 28 апреля — турнир состоится в 10 категориях. В сентябре в Екатеринбурге пройдет первенство мира — программу состязания могут сократить до восьми весов.