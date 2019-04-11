Узбекистан, Таиланд или Индия? Кто станет главным конкурентом Казахстана на ЧА-2019 по боксу

До старта континентального турнира в Бангкоке осталось около недели. Тренерский штаб во главе с Галымбеком Кенжебаевым назвал десятку спортсменов, оставив вне заявки из-за травм Абылайхана Жусупова (до 69 килограммов) и Абильхана Аманкула (до 75 килограммов).

Состав Казахстана выглядит так:

Темиртас Жусупов (до 49 килограммов)

Анвар Музаппаров (до 52)

Кайрат Ералиев (до 56)

Закир Сафиуллин (60)

Санатали Тольтаев (до 64)

Асланбек Шымбергенов (до 69)

Турсынбай Кулахмет (до 75)

Бек Нурмаганбет (до 81)

Василий Левит (до 91)

Камшыбек Кункабаев (свыше 91).

Узбекистан

Национальная команда рассталась практически со всеми своими звездами. Остались только Хасанбой Дусматов, который сменил категорию до 49 килограммов на более тяжелую, и Икболжон Холдаров, также перешедшим в другой вес. Ушли, но вернулись Исроил Мадримов (до 75) и Баходир Жалолов (свыше 91), которые также выступят на ЧА. Другие боксеры — бывшие вторые-третьи номера, получившие шанс выйти в лидеры.

Опасен ли Узбекистан? Конечно. Особенно перед Олимпийскими играми, куда Дусматов поедет за вторым «золотом», а Холдаров — пополнять коллекцию медальную коллекцию после пьедесталов на ЧА и ЧМ. Будут еще несколько боксеров, которые обязательно захотят доказать свою состоятельность.

Индия

Не нужно удивляться, что Индия в топе в Азии. Тут есть Шива Тапа (до 60 килограммов), которому только 25 лет, а он звезда. Он был хорош в 56 килограммах, он опасен и сейчас. На двух последних чемпионатах континента индийский боксер уступал соперникам из Узбекистана, а кто его остановит в этот раз?

Есть в Индии довольно сильный тяжеловес — Сумит Санван (до 91 килограмма). На ЧА-2017 он проиграл в финале нашему Левиту. Будет Сумит претендентом и в Бангкоке.

Таиланд

Хозяева турнира обязательно будут нацелены на медали. В Сисакете в 2015 году в финал вышли два боксера из Таиланда и оба выиграли «золото». В Ташкенте через два года тайские спортсмены остались без наград — есть уверенность, что в Бангкоке они вернут должок.

Сложно сказать, что у них будет с составом, но в легких и средних весах они конкуренции добавят — хотя бы одно первое место забрать должны. По этикету чемпионатов Азии.

Китай

Еще одна сборная, которая может снова удивить. В Ташкенте китайцы выиграли три медали — «серебро» и две «бронзы». На ЧА-2015 у китайцев было два призера — снова «серебро» и «бронза».

Чемпионом Азии в сборной Китая не было с 2011 года. Тогда сразу пять боксеров вышли в финал, а двое стали победителями турнира. И оба победили соперников из Казахстана. Смогут они повторить успех?