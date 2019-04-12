Алимханулы прошел взвешивание перед боем за титулы WBC и WBO в андеркарте у Ломаченко
Жанибек Алимханулы (5−0, 2 КО) удачно прошел взвешивание перед своим первым титульным боем в среднем весе, сообщают Vesti.kz.
Жанибек Алимханулы (5−0, 2 КО) удачно прошел взвешивание перед своим первым титульным боем в среднем весе, сообщают Vesti.kz.
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Соперником 25-летнего Алимханулы станет 27-летний мексиканец Кристиан Оливас (16−4, 13 КО). На кону поединка будут стоять сразу два вакантных титула — WBO Global и WBC Continental Americas в среднем весе.
Оба боксера улодились в лимит среднего дивизиона. Вес Алимханулы составил рочно 60 фунтов, соперник оказался на несколько грамов легче.