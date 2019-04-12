Алимханулы прошел взвешивание перед боем за титулы WBC и WBO в андеркарте у Ломаченко

Казахстанский боксер выступит в вечере бокса в Лос-Анджелесе на арене Staples Center, где главным событием станет поединок чемпиона мира в легком весе по версиям WBA (Super) и WBO украинца Василия Ломаченко (12−1, 9 КО) с британцем Энтони Кроллой (34−6−3, 13 КО).