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12:11 (мск), источник: Vesti.kz

«Впервые уложился в 160 фунтов». Алимханулы рассказал о своей готовности к первому бою за титулы

Казахстанец Жанибек Алимханулы (5−0, 2 КО) впервые в своей карьере в профессиональном боксе уложился в весе в 160 фунтов, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Ранее правила нетитульных поединков позволяли ему превышать лимит среднего веса. Теперь же он готовится провести поединок за два вакантных пояса — WBO Global и WBC Continental America.

«Впервые в своей боксерской карьере я уложился в вес 160 фунтов. Ощущаю себя прекрасно, ведь это мой вес. Завтра будет поединок. Мы готовы к нему!» — написал Алимханулы в своем аккаунте в Instagram.

Напомним, соперником 25-летнего казахстанского боксера станет 27-летний мексиканец Кристиан Оливас (16−4, 13 КО). На взвешивании он оказался немного легче Алимханулы. Поединок пройдет в Лос-Анджелесе по казахстанскому времени утром 13 апреля. Боксеры встретятся в андеркарте вечера бокса, где главным станет поединок чемпиона мира в легком весе по версиям WBA (Super) и WBO украинца Василия Ломаченко (12−1, 9 КО) с британцем Энтони Кроллой (34−6−3, 13 КО).

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