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12:38 (мск), источник: Vesti.kz

«Настроена на победу, ведь меня поддерживает весь Казахстан». Чемпионка WBO назвала свой главный козырь в бою за звание «абсолюта»

Уроженка Казахстана Кристина Хаммер (24−0, 11 КО) рассказала корреспонденту Vesti.kz о своем настрое на бой с американкой Кларессой Шилдс (8−0, 2 KO) за звание абсолютной чемпионки мира в среднем весе.

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В поединке, который состоится 13 апреля в Атлантик-Сити (США), Хаммер будет защищать титул чемпионки мира по версии WBO, а Шилдс — пояса WBC, WBA (Super) и IBF. Соперницы уже успели «горячо» побеседовать на дуэли взглядов. Их бой будет транслировать Showtime. В Казахстане на данный момент ни один телеканал не объявил о показе данного события.

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Однако его можно будет посмотреть на «Матч ТВ».

«Чувствую себя прекрасно. Со мной моя команды и близкие мне люди. Настроена только на победу. На бой выйду с национальной символикой. Это очень важный момент, и готова к нему. Мне приятно, что в Казахстане будут поддерживать меня. Моя соперница агрессивная и быстрая, но у нее плохая техника. Я покажу свою технику, использую преимущество в росте и свою подвижность, держа дистанцию. Это позволит ее побить», — отметила Хаммер.

Изначально бой Хаммер — Шилдис планировался на 17 ноября прошлого года, но немка не смогла драться в эту дату из-за медицинских противопоказаний.

Напомним, 28-летняя Хаммер родилась в поселке Новодолинка, что в Карагандинской области. В раннем детстве вместе с родителями она эмигрировала в Германию и сейчас проживает в Дортмунде. В профи Хаммер перешла в 2009 году, а спустя год в 20 лет завоевала титул WBO. За свою карьеру была чемпионкой в трех весах.

Бакытжан Нурпеисов  .

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