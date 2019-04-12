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14:58 (мск), источник: Vesti.kz

Компания Кроуфорда и Ломаченко проведет вечер бокса с боем за титул чемпиона мира в Казахстане

Американская промоутерская компания Top Rank и британская менеджерская компания MTK Global официально объявили о проведении вечера бокса в Казахстане, передает корреспондент Vesti.kz.

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Шоу пройдет 6 июля, когда празднуется день столицы и день рождения первого Президента РК Нурсултана Назарбаева. Главным событием станет бой за титул чемпиона мира, но пока не уточняется, кто из боксеров будет оспаривать пояс.

Вечер бокса в Казахстане будет транслировать через сервис ESPN+, которое по состоянию на февраль имеет более двух миллионов подписчиков.

Ранее MTK Global открыла филиал в Казахстане. В MTK Kazakhstan намерены найти новых суперзвезд бокса, которые могут стать наследниками экс-чемпиона мира Геннадия Головкина в профи.

Сейчас MTK Global представляет интересы четырех казахстанских боксеров — это Султан Заурбек, Нуртас Ажбенов, Виктор Коточигов и Абилхаир Шегалиев.

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Отметим, что Top Rank принадлежит легендарному промоутеру Бобу Аруму. Сейчас самые известные клиенты компании — чемпионы мира Теренс Кроуфорд из США и Василий Ломаченко из Украины. Также у Top Rank есть казахстанские боксеры — это Жанибек Алимханулы, Асхат Уалиханов и Сагадат Рахманкулов.

MTK Global основал бывший претендент на титулы чемпиона мира Мэтью Маклин (35−6, 22 КО). В июне 2013 года он нокаутом в третьем раунде проиграл казахстанцу Геннадию Головкину (38−1−1, 34 КО), который тогда защитил пояса IBO и WBA.

Компания Маклина предоставляет более ста боксерам менеджерские услуги, в частности по организации боев и тренировочных лагерей, развитию карьеры, юридическим аспектам, пиару и поиску спонсоров. MTK Global и сама проводит вечера бокса, но они рассчитаны на проспектов.

Самые известные клиенты MTK Global — бывшие чемпионы мира Тайсон Фьюри и Билли Джо Сондерс. Сейчас компания вышла за пределы бокса и пробует себя в ММА.

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