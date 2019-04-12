«Монстр» из Узбекистана и другие. Самые принципиальные бои для Казахстана на чемпионате Азии-2019

Одним из ключевых противостояний турнира станет соперничество Казахстана с Узбекистаном. Соседи по региону разгромно выиграли домашний турнир, но сейчас их состав существенно обновился. Сборная Казахстана тоже претерпела изменения после Олимпиады-2016, но на бумаге выглядит посильнее.

Заявка сборной Узбекистана

Нодиржон Мирзаахмедов (до 49 килограммов)

Хасанбой Дусматов (до 52)

Миразизбек Мирзахалилов (до 56)

Шукуржон Рахимов (до 60)

Шункор Абдурасулов (до 64)

Бобо-Усмон Ботуров (до 69)

Исраил Мадримов (до 75)

Дилшодбек Рузметов (до 81)

Санжар Турсунов (до 91)

Баходир Жалолов (свыше 91).

Из лидеров прошлых лет в составе остались только трое — Дусматов, Мадримов и Жалолов. Причем, двое последних уже попробовали себя профессионалов. 24-летний Жалолов досрочно выиграл шесть встреч, а его ровесник Мадримов — два боя в первом среднем весе. Но главной звездой остается олимпийский чемпион Хасанбой Дусматов.

Заявка сборной Казахстана

Темиртас Жусупов (до 49)

Анвар Музаппаров (до 52)

Кайрат Ералиев (до 56)

Закир Сафиуллин (до 60)

Санатали Тольтаев (до 64)

Асланбек Шымбергенов (до 69)

Турсынбай Кулахмет (до 75)

Бек Нурмаганбет (до 81)

Василий Левит (до 91)

Камшыбек Кункабаев (свыше 91).

Если вернуться к ЧА-2017, то нас ждут как минимум две принципиальные дуэли — в продолжении серии. Еще два боя, которые мы выделили, тоже должны стать отличным противостоянием крепких исполнителей.

Василий Левит — Санжар Турсунов

В Ташкенте казахстанский олимпийский призер уверенно прошел молодого соперника из Узбекистана, лишив хозяев турнира полной десятки в финалах. Левит стал единственным, кто выиграл «золото» не представляя при этом Узбекистан. Сможет ли Турсунов взять реванш или Левит выиграет четвертый чемпионат Азии в карьере — одна из главных интриг турнира.

Камшыбек Кункабаев — Баходир Жалолов

Вице-чемпион мира из Казахстана будет биться с оппонентом, у которого победно складывается карьера в профессионалах. Если казахстанец — это кандидат на Олимпийские игры, то его конкурент еще не решил, как он будет выступать. Если бокс останется в олимпийской программе, Баходир будет совмещать, а если нет — сосредоточится на боях за океаном.

В Ташкенте боксеры встречались в финале, в котором победил Жалолов. После боя Кункабаев признался, что знал, как надо действовать против соперника, но реализовать план полностью не сумел. Сделает ли он это Бангкоке? Если боксеры встретятся, что поединок может стать украшением состязания.

Асланбек Шымбергенов — Бобо-Усмон Ботуров

После Олимпиады ушел Данияр Елеусинов, который сейчас побеждает в профессионалах. Покинул любителей и его соперник по финалу в Рио-2016 — Шахрам Гиясов. Лидеров сменили голодные до успехов кандидаты. Казахстан на ЧА-2019 должен был представлять Абылайхан Жусупов, но его вывела из состава серьезная травма.

Что касается Ботурова, то это призер последних шести чемпионатов Узбекистана, в двух из которых стал чемпионом. Достаточно опытный боксер и Шымбергенов: чемпион и призер Казахстана, дважды лучший боксер WSB в Азии. Боксеры встречались на Азиатских играх-2018 и «золото» забрал Ботуров. Будет реванш?

Турсунбай Кулахмет — Исраил Мадримов

Довольно интересное противостояние. Казахстанец получил большой шанс проявить себя на одном из главных стартов в карьере. Без сомнений, он перспективен и может выдать зрелищно-агрессивный бокс.

Мадримов тоже силен. После второй победы в профи его даже окрестили «Монстром». В Ташкенте Исраил не оставил шансов Абильхану Аманкулу, но у Кулахмета есть свои резервы для победы. Если Кункабаев с Жалоловым, это главный бой, то Кулахмет с Мадримовым — номер «два».