Будет бой в США? Казахстанский боксер с 22 победами готовится к возвращению на ринг
Казахстанский
Казахстанский
28-летний полусредневес занят оформлением американской визы.
Точные сроки поединка, а также другие подробности пока неизвестны — их сообщат позднее.
К возвращению на ринг Тураров готовится под руководством известного казахстанского специалиста Сагатбека Мусаханова. Профессиональная карьера Жанкоша началась в феврале 2009 года — он боксировал в Казахстане, США, Колумбии и Доминиканской республике.
В последнем бою Тураров в сентябре 2017 года в Астане выиграл по очкам в 10-раундовом бою у аргентинца Бруно Леонардо Ромэя (21−6, 18 КО). Позже казахстанский боксер признался, что по ходу поединка получил травму и боксировал только одной рукой.