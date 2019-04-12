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17:14 (мск), источник: Vesti.kz

Будет бой в США? Казахстанский боксер с 22 победами готовится к возвращению на ринг

Казахстанский боксер-профессионал Жанкош Тураров (22−0, 15 КО) отправится в ближайшее время в США, чтобы продолжить подготовку к следующему бою, передает корреспондент Vesti.kz.

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28-летний полусредневес занят оформлением американской визы.

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Точные сроки поединка, а также другие подробности пока неизвестны — их сообщат позднее.

К возвращению на ринг Тураров готовится под руководством известного казахстанского специалиста Сагатбека Мусаханова. Профессиональная карьера Жанкоша началась в феврале 2009 года — он боксировал в Казахстане, США, Колумбии и Доминиканской республике.

В последнем бою Тураров в сентябре 2017 года в Астане выиграл по очкам в 10-раундовом бою у аргентинца Бруно Леонардо Ромэя (21−6, 18 КО). Позже казахстанский боксер признался, что по ходу поединка получил травму и боксировал только одной рукой.

Будет бой в США? Казахстанский боксер с 22 победами готовится к возвращению на ринг
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