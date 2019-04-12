Будет бой в США? Казахстанский боксер с 22 победами готовится к возвращению на ринг

28-летний полусредневес занят оформлением американской визы.

Точные сроки поединка, а также другие подробности пока неизвестны — их сообщат позднее.

К возвращению на ринг Тураров готовится под руководством известного казахстанского специалиста Сагатбека Мусаханова. Профессиональная карьера Жанкоша началась в феврале 2009 года — он боксировал в Казахстане, США, Колумбии и Доминиканской республике.