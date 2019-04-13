Жанибек Алимханулы победил мексиканца в бою за титулы от WBC и WBO
Казахстанский боксер среднего веса Жанибек Алимханулы победил мексиканца Кристиана Оливаса в бою за два титула, передает корреспондент Vesti.kz.
Казахстанский боксер среднего веса Жанибек Алимханулы победил мексиканца Кристиана Оливаса в бою за два титула, передает корреспондент Vesti.kz.
Поединок прошел в андеркарте вечера бокса на арене Staples Center в американском
Бой Алимханулы — Оливас продлился все 10 раундов, по итогам которых казахстанец выиграл единогласным решением судей. Эта победа помогла ему завоевать вакантный региональный титул WBC Continental Americas и второстепенный пояс WBO Global, который разыгрывался впервые.
Теперь на счету 26-летнего Алимханулы — шесть побед (два нокаутом) в шести боях. В США он дебютировал в апреле 2018 года и провел в этой стране четыре поединка. Прошедший поединок стал для него первым титульным и пока самым долгим в карьере.
27-летний Оливас потерпел третье поражение в карьере при 16 победах, причем он никогда не проигрывал досрочно. До сентября 2018 года мексиканец выступал исключительно на родине, после чего начал драться в США, где пока ни разу не смог победить за три боя.
Отметим, что дела Алимханулы, как и Ломаченко, ведет американская промоутерская компания Top Rank.