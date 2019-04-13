Лучший боксер планеты уничтожил очередного соперника. Так быстро Ломаченко еще не вырубал никого
Василий бил так сильно, что сломал руку.
Василий бил так сильно, что сломал руку.
В декабре 2017-го Василий Ломаченко в четвертый раз успешно защитил пояс WBO во второй полулегкой весовой категории, победив кубинца Гильермо Ригондо.
После этого украинец начал новую жизнь в боксе, поднявшись в категорию до 61,2 кг. За один год и два боя пребывания в легком весе Ломаченко успел впервые за карьеру:
1. Побывать в нокдауне (обидчик — Хорхе Линарес).
2. Объединить пояса WBA и WBO (обиженный — Хосе Педраса).
Час назад в этот список добавились еще пару пунктов. Василий дрался с британцем Энтони Кроллом.
На самом деле, рефери мог вмешаться еще раньше. За 14-секундный отрезок третьего раунда Кролла пропустил 23 безответных удара. Ему отсчитали нокдаун, и через 30 секунд перерыва и 52 секунды четвертого раунда для Кролла потух свет.
Раньше самый быстрый нокаут Ломаченко в профи был зафиксирован в его профессиональном дебюте. Хорхе Рамирес тогда лег за одну секунда до конца четвертого раунда.
После боя выяснилось, что нокаут стоил Василию сломанной руки.
На самом деле, Кроллу необходимо отдать должное. В 2014-м году этот парень рискнул своим здоровьем, чтобы остановить грабителей соседского дома. Он побежал за двумя преступниками, схватил одного из них, а второй в этот момент сильно приложился к голове Кролла бетонной плитой.
За полгода до того, как завовевать пояс WBA, и за пять лет до боя с Ломаченко британец выглядел вот так. Тогда врачи боролись не только за спортивную жизнь боксера.
Василий вызвал на бой Майки Гарсию. Ничего личного, просто у Гарсии есть то, что нужно Ломаченко (пояс WBC).
В качестве запасного варианта основатель промоутерской компании Top Rank Боб Арум предложил британца Люка Кэмпбелла. У него нет никаких поясов, но есть нокаутирующий удар (16 из 20 побед одержаны досрочно) и золото Олимпийских игр 2012-го.
Так или иначе, Ломаченко вплотную приблизился к возможности стать абсолютным чемпионом легкого веса. Помешать в этом ему могут только Майки Гарсия и Ричард Комми.