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11:03 (мск), источник: Sport24

Лучший боксер планеты уничтожил очередного соперника. Так быстро Ломаченко еще не вырубал никого

Василий бил так сильно, что сломал руку.

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В декабре 2017-го Василий Ломаченко в четвертый раз успешно защитил пояс WBO во второй полулегкой весовой категории, победив кубинца Гильермо Ригондо.

После этого украинец начал новую жизнь в боксе, поднявшись в категорию до 61,2 кг. За один год и два боя пребывания в легком весе Ломаченко успел впервые за карьеру:

1. Побывать в нокдауне (обидчик — Хорхе Линарес).

2. Объединить пояса WBA и WBO (обиженный — Хосе Педраса).

Час назад в этот список добавились еще пару пунктов. Василий дрался с британцем Энтони Кроллом. Во-первых, Ломаченко никогда еще так быстро не нокаутировал. Посмотрите этот момент.

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На самом деле, рефери мог вмешаться еще раньше. За 14-секундный отрезок третьего раунда Кролла пропустил 23 безответных удара. Ему отсчитали нокдаун, и через 30 секунд перерыва и 52 секунды четвертого раунда для Кролла потух свет.

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Раньше самый быстрый нокаут Ломаченко в профи был зафиксирован в его профессиональном дебюте. Хорхе Рамирес тогда лег за одну секунда до конца четвертого раунда.

Во-вторых, это первый случай в карьере Василия, когда он защитил одновременно два пояса.

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После боя выяснилось, что нокаут стоил Василию сломанной руки.

На самом деле, Кроллу необходимо отдать должное. В 2014-м году этот парень рискнул своим здоровьем, чтобы остановить грабителей соседского дома. Он побежал за двумя преступниками, схватил одного из них, а второй в этот момент сильно приложился к голове Кролла бетонной плитой.

За полгода до того, как завовевать пояс WBA, и за пять лет до боя с Ломаченко британец выглядел вот так. Тогда врачи боролись не только за спортивную жизнь боксера.

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С кем Ломаченко будет драться дальше?

Василий вызвал на бой Майки Гарсию. Ничего личного, просто у Гарсии есть то, что нужно Ломаченко (пояс WBC).

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В качестве запасного варианта основатель промоутерской компании Top Rank Боб Арум предложил британца Люка Кэмпбелла. У него нет никаких поясов, но есть нокаутирующий удар (16 из 20 побед одержаны досрочно) и золото Олимпийских игр 2012-го.

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Так или иначе, Ломаченко вплотную приблизился к возможности стать абсолютным чемпионом легкого веса. Помешать в этом ему могут только Майки Гарсия и Ричард Комми.

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