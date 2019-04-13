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10:49 (мск), источник: Lenta.Ru

Украинский боксер Ломаченко нокаутировал британца в бою за два чемпионских пояса

Украинский боксер Василий Ломаченко победил британца Энтони Кроллу в бою за титулы чемпиона мира в легком весе по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Всемирной боксерской организации (WBO).

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Источник: AP 2019
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Поединок прошел в Лос-Анджелесе (США) и завершился в четвертом раунде. Ломаченко, доминировавший на протяжении всего боя, отправил Кроллу в нокаут. Таким образом украинец защитил принадлежавшие ему чемпионские титулы.

Пояс по версии WBO достался Ломаченко в декабре 2018-го, когда он оказался сильнее пуэрториканца Хосе Педрасы. Бой проходил в Нью-Йорке, продлился все 12 раундов и завершился единогласным решением судей в пользу украинца: 119−107, 117−109, 117−109.

Всего на счету Ломаченко 13 побед на профессиональном ринге при одном поражении. Кролла за карьеры победил в 34 боях, семь раз потерпел поражение, еще три поединка завершились вничью.

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