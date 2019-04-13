Украинский боксер Ломаченко нокаутировал британца в бою за два чемпионских пояса

Источник: AP 2019

Поединок прошел в Лос-Анджелесе (США) и завершился в четвертом раунде. Ломаченко, доминировавший на протяжении всего боя, отправил Кроллу в нокаут. Таким образом украинец защитил принадлежавшие ему чемпионские титулы.

Пояс по версии WBO достался Ломаченко в декабре 2018-го, когда он оказался сильнее пуэрториканца Хосе Педрасы. Бой проходил в Нью-Йорке, продлился все 12 раундов и завершился единогласным решением судей в пользу украинца: 119−107, 117−109, 117−109.