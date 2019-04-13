«Мы показываем свой уровень». Алимханулы прокомментировал свою победу в титульном бою

«С победой всех! Это не только моя победа, это общая победа! Я впервые провел десять раундов и чувствую себя хорошо. Мы показываем свой уровень. В будущем покажу всем казахский стиль бокса. Вместе будем добиваться побед!», — рассказал Алимханулы.
Отметим, что Алимханулы данный поединок проводил в андеркарте вечера бокса на арене Staples Center в американском Лос-Анджелесе, в главном событии которого чемпион мира в легком весе по версиям WBA (Super) и WBO украинец Василий Ломаченко нокаутировал британца Энтони Кроллу, тем самым защитив свои титулы.
Бой Алимханулы — Оливас продлился все 10 раундов, по итогам которых казахстанец выиграл единогласным решением судей. Эта победа помогла ему завоевать вакантный региональный титул WBC Continental Americas и второстепенный пояс WBO Global, который разыгрывался впервые.