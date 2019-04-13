Казахстанский супертяж узнал имя следующего соперника

Его соперником станет 38-летний немецкий боксер казахстанского происхождения Евгений Бухмюллер, родившийся в селе Жангызкудук, что находится в Целиноградском районе Акмолинской области. На его счету 15 побед и четыре поражения на профессиональном уровне.

В свою очередь Кособуцкий одержал девять побед в девяти боях, восемь из них получились досрочными.