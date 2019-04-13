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12:52 (мск), источник: Vesti.kz

Казахстанский супертяж узнал имя следующего соперника

Казахстанский супертяжеловес Жан Кособуцкий очередной бой на профи-ринге проведет 24 апреля в Минске, передает корреспондент Vesti.kz.

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Его соперником станет 38-летний немецкий боксер казахстанского происхождения Евгений Бухмюллер, родившийся в селе Жангызкудук, что находится в Целиноградском районе Акмолинской области. На его счету 15 побед и четыре поражения на профессиональном уровне.

В свою очередь Кособуцкий одержал девять побед в девяти боях, восемь из них получились досрочными.

Свой последний бой 30-летний Кособуцкий провел в конце января в том же Минске, когда техническим нокаутом в первом раунде победил Срджана Говедарицу из Боснии и Герцеговины.

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