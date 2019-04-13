Казахстанский супертяж узнал имя следующего соперника
Казахстанский супертяжеловес Жан Кособуцкий очередной бой на
Казахстанский супертяжеловес Жан Кособуцкий очередной бой на
Его соперником станет 38-летний немецкий боксер казахстанского происхождения Евгений Бухмюллер, родившийся в селе Жангызкудук, что находится в Целиноградском районе Акмолинской области. На его счету 15 побед и четыре поражения на профессиональном уровне.
В свою очередь Кособуцкий одержал девять побед в девяти боях, восемь из них получились досрочными.
Свой последний бой 30-летний Кособуцкий провел в конце января в том же Минске, когда техническим нокаутом в первом раунде победил Срджана Говедарицу из Боснии и Герцеговины.