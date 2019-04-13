Ломаченко после победы нокаутом в бою за титулы WBA и WBO потроллил протеже Мейвезера

Накануне Ломаченко в четвертом раунде нокаутировал британца Энтони Кроллу (34−7−3, 13 КО), защитив свои титулы.
Ранее Дэвис неоднократно оскорблял Ломаченко. Украинец же потроллил американца на пресс-конференции после боя с Кроллой.
«Я думаю, Дэвис — лучший боец твиттера», — сказал Ломаченко.
Сам Дэвис смотрел бой Ломаченко — Кролла и не оставил его без внимания в твиттере. «Лол, никакого неуважения, но кто такой этот парень?» — написал американец.
На этот выпад Дэвису ответил вице-президент промоутерской компании Top Rank Карл Моретти: «Это парень, который действительно хотел драться с Ломаченко».
Отметим, что дела Дэвиса ведет компания Mayweather Promotions Флойда Мейвезера-младшего. В свое время Мейвезер выкупил свой контракт у главы Top Rank Боба Арума, который сейчас представляет интересы Ломаченко.