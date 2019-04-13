Ломаченко после победы нокаутом в бою за титулы WBA и WBO потроллил протеже Мейвезера

Сам Дэвис смотрел бой Ломаченко — Кролла и не оставил его без внимания в твиттере. «Лол, никакого неуважения, но кто такой этот парень?» — написал американец.



На этот выпад Дэвису ответил вице-президент промоутерской компании Top Rank Карл Моретти: «Это парень, который действительно хотел драться с Ломаченко».