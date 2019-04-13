Дрозд: Ломаченко может деградировать, боксируя с соперниками уровня Кроллы

Ломаченко в пятницу в Лос-Анджелесе нокаутировал Кроллу и защитил титул чемпиона WBA (Super) и WBO в легком весе. Для 31-летнего украинца эта победа стала 13-й на профессиональном ринге и десятой нокаутом при одном поражении. После боя Ломаченко заявил, что хотел бы встретиться с обладателем пояса WBC американцем Майки Гарсией.

«Видел Кроллу ранее, и сейчас он подавал надежды. А в итоге его жутко сковало. Мне кажется, что Кролла боролся со своим страхом и непониманием, что ему делать. Я даже не знаю, попал ли он хоть один удар. Хотя по корпусу он разок попал. В общем, это две разные лиги, Кролла не составил никакой конкуренции. На ринге был учитель и ученик, Кролла вообще ничего не смог. Тут совершенно разный уровень, для Василия это была легкая защита», — сказал Дрозд по телефону.