Дрозд: Ломаченко может деградировать, боксируя с соперниками уровня Кроллы
МОСКВА, 13 апр — РИА Новости, Василий
МОСКВА, 13 апр — РИА Новости, Василий
Ломаченко в пятницу в
«Видел Кроллу ранее, и сейчас он подавал надежды. А в итоге его жутко сковало. Мне кажется, что Кролла боролся со своим страхом и непониманием, что ему делать. Я даже не знаю, попал ли он хоть один удар. Хотя по корпусу он разок попал. В общем, это две разные лиги, Кролла не составил никакой конкуренции. На ринге был учитель и ученик, Кролла вообще ничего не смог. Тут совершенно разный уровень, для Василия это была легкая защита», — сказал Дрозд по телефону.
«На сегодня важный момент для Василия в том, что нужны громкие имена. Соперники уровня Кроллы не принесут ему большого успеха. Как бы Василий не застоялся и не начал деградировать. Я прочитал интервью (тренера) Фредди Роуча, и он объективно относится к феномену Ломаченко. Роуч знает, как надо действовать против него. Нужно создавать давление. Ломаченко нужна достойная оппозиция, чтобы расти как боксеру», — заключил он.