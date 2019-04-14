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10:04 (мск), источник: Vesti.kz

Уроженка Казахстана Кристина Хаммер потерпела первое поражение в профи, потеряла пояс и не стала абсолютной чемпионкой

Родившаяся в Казахстане боксерша Кристина Хаммер не смогла стать абсолютной чемпионкой мира в среднем весе, передает корреспондент Vesti.kz.

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Сегодня на арене Boardwalk Hall в Атлантик-Сити (штат Нью-Джерси, США) она проиграла свой пояс WBO (24−0, 11 КО) обладательнице титулов WBC, WBA (Super) и IBF американке Кларессе Шилдс (8−0, 2 КО).

Бой продлился все отведенные 10 раундов, каждый из которого длился по две минуты, и завершился победой Шилдс решением судей. Причем в последних раундах американка могла завершить поединок досрочно.

Таким образом, Хаммер провела свой 25-й бой в профи и потерпела первое поражение в карьере.

24-летняя Шилдс, двукратная олимпийская чемпионка, для которой это был девятый бой в профи, идет без поражений.

Напомним, 28-летняя Хаммер родилась в поселке Новодолинка, что в Карагандинской области. В раннем детстве вместе с родителями она эмигрировала в Германию и сейчас проживает в Дортмунде. В профи Хаммер перешла в 2009 году, а спустя год, в 20 лет, завоевала титул WBO. За девять лет карьеры немка была чемпионкой в двух весах.

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