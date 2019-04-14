Уроженка Казахстана Кристина Хаммер потерпела первое поражение в профи, потеряла пояс и не стала абсолютной чемпионкой

Сегодня на арене Boardwalk Hall в Атлантик-Сити (штат Нью-Джерси, США) она проиграла свой пояс WBO (24−0, 11 КО) обладательнице титулов WBC, WBA (Super) и IBF американке Кларессе Шилдс (8−0, 2 КО).

Бой продлился все отведенные 10 раундов, каждый из которого длился по две минуты, и завершился победой Шилдс решением судей. Причем в последних раундах американка могла завершить поединок досрочно.

Таким образом, Хаммер провела свой 25-й бой в профи и потерпела первое поражение в карьере.

24-летняя Шилдс, двукратная олимпийская чемпионка, для которой это был девятый бой в профи, идет без поражений.