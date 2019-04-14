Украинский боксер Ломаченко избежал серьезной травмы в поединке с Кроллой

Источник: AP 2019

Поединок Ломаченко и Кроллы состоялся 13 апреля. 31-летний украинец одержал победу нокаутом в четвертом раунде. После завершения боя Ломаченко рассказал, что получил перелом руки.

«Его кисть просто вывихнута. Никакой операции не потребуется. Ему все вправили и наложили гипс. Через три недели Василий будет в порядке», — сказал Климас.

Ломаченко в поединке против Кроллы защитил титулы чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Всемирной боксерской организации (WBO) в весовой категории до 61,23 кг. Всего в послужном списке Ломаченко 13 побед (10 нокаутом) и одно поражение.