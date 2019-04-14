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15:39 (мск), источник: ТАСС

Украинский боксер Ломаченко избежал серьезной травмы в поединке с Кроллой

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Травма, полученная украинским боксером Василием Ломаченко в победном поединке с британцем Энтони Кроллой, оказалась несерьезной. Об этом сообщил менеджер боксера Эгис Климас, слова которого приводит американский телеканал ESPN.

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Источник: AP 2019

Поединок Ломаченко и Кроллы состоялся 13 апреля. 31-летний украинец одержал победу нокаутом в четвертом раунде. После завершения боя Ломаченко рассказал, что получил перелом руки.

«Его кисть просто вывихнута. Никакой операции не потребуется. Ему все вправили и наложили гипс. Через три недели Василий будет в порядке», — сказал Климас.

Ломаченко в поединке против Кроллы защитил титулы чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Всемирной боксерской организации (WBO) в весовой категории до 61,23 кг. Всего в послужном списке Ломаченко 13 побед (10 нокаутом) и одно поражение.

В любительском боксе украинец завоевал все возможные титулы — золото Олимпийских игр (2008, 2012), чемпионата мира (2009, 2011), чемпионата Европы (2008). Дважды спортсмен завоевал приз Вэла Баркера, вручаемый лучшему боксеру Олимпийских игр (2008, 2012), а в 2013 году стал победителем полупрофессиональной лиги Всемирная серия бокса в личном зачете.

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