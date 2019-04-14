«Два миллиона долларов». Головкин получил солидное предложение на бой в июне

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По его словам, они сделали Головкину солидное предложение для проведения поединка на местной 38-тысячной арене The Alamodome, но не смогли составить конкуренцию Madison Square Garden в Нью-Йорке, которая 8 июня примет бой казахстанца.

«Я был убежден, что у нас есть хорошие шансы. Они сказали, что если мы всерьез настроены принять бой, мы должны предоставить гарантии по продажам билетов, и мы их предоставили. Но у команды Геннадия длительные отношения с Madison Square Garden», — цитирует функционера Expressnews.com.

Бедфорд заявил, они нашли трех инвесторов из Далласа, готовых выплатить более двух миллионов долларов в качестве гарантии, но этого все равно оказалось недостаточно для достижения сделки. При это он отметил, что MSG не предоставляла гарантий, но все же смогла заполучить данное событие.

«Я думаю, что мы сделали солидное предложение, которое было больше, чем они могли получить от MSG. “Гарден” вмещает 20 тысяч зрителей, тогда как Alamodome — 38 тысяч», — отметил функционер.

«Наш город сделал все максимально доступным. Мы предоставили гарантию. Такой бой отлично бы подошел для Сан-Антонио. Думаю, они (команда Головкина) просто слишком далеко продвинулись в переговорах с MSG, чтобы что-то изменить. Но, я думаю, что Сан-Антонио сможет побороться за следующие бои Геннадия», — добавил он.

Июньский бой станет для Головкин первым из шести по трехлетнему контракту со стриминговым сервисом DAZN. Соперник казахстанца определится позже.

Вт то же время GGG сделал предложения о бое на июнь двум потенциальным оппонентам — канадцу Стиву Роллсу (19−0, 10 КО) и французу Хассану Н`Даму Н`Жикаму (37−3, 21 КО), владевшему титулом WBO и поясом «обычного» чемпиона WBA в средней категории.

Головкин не выходил на ринг с сентября прошлого года, когда на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе (штат Невада, США) раздельным решением судей проиграл мексиканцу Саулю «Канело» Альваресу (51−1−2, 35 КО) в матче-реванше (первый бой годом ранее завершился ничьей), потерпев первое поражение в карьере и потеряв титулы WBC, WBA (Super) и IBO в среднем весе.