«Неотъемлемая часть игры»: Альварес высказался о справедливости исходов двух боев с Головкиным

Боксеры встречались дважды: в сентябре 2017 года их первый бой на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе завершился ничьей, а спустя год на той же арене решением большинства судей выиграл мексиканец. Так казахстанец потерпел первое поражение в карьере и лишился титулов WBC, WBA (Super) и IBO.

По словам «Канело», его не напрягают разговоры о том, что результаты его боев с Головкиным довольно спорные.

«Послушайте, у людей всегда будут свои мнения по тому или иному поводу, они всегда будут критиковать. Это часть бокса. Неотъемлемая часть игры. Потому я и не переживаю из-за такого», — цитирует Альвареса Worldboxingnews.net.

Ранее Альварес заявил о готовности вновь встретится с Головкиным, но только в том случае, если GGG обзаведется престижным поясом. 4 мая в Лас-Вегасе мексиканцу предстоит объединительный бой с обладателем титула IBF американцем Дэниэлом Джейкобсом (35−2, 29 КО). По словам «Канело», в случае победы его главным приоритетом станет завоевание титула WBO, который сделает его абсолютным чемпионом.