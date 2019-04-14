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22:14 (мск), источник: Vesti.kz

«Неотъемлемая часть игры»: Альварес высказался о справедливости исходов двух боев с Головкиным

Чемпион мира по версиям WBC, WBA (Super) в среднем весе мексиканец Сауль «Канело» Альварес (51−1−2, 35 КО) высказался по поводу противостояния с казахстанцем Геннадием Головкиным (38−1−1, 34 КО).

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Боксеры встречались дважды: в сентябре 2017 года их первый бой на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе завершился ничьей, а спустя год на той же арене решением большинства судей выиграл мексиканец. Так казахстанец потерпел первое поражение в карьере и лишился титулов WBC, WBA (Super) и IBO.

По словам «Канело», его не напрягают разговоры о том, что результаты его боев с Головкиным довольно спорные.

«Послушайте, у людей всегда будут свои мнения по тому или иному поводу, они всегда будут критиковать. Это часть бокса. Неотъемлемая часть игры. Потому я и не переживаю из-за такого», — цитирует Альвареса Worldboxingnews.net.

Ранее Альварес заявил о готовности вновь встретится с Головкиным, но только в том случае, если GGG обзаведется престижным поясом. 4 мая в Лас-Вегасе мексиканцу предстоит объединительный бой с обладателем титула IBF американцем Дэниэлом Джейкобсом (35−2, 29 КО). По словам «Канело», в случае победы его главным приоритетом станет завоевание титула WBO, который сделает его абсолютным чемпионом.

Четвертый основной чемпионский пояс в среднем весе по версии WBO принадлежит сейчас американцу Деметриусу Андраде, который планирует защиту титула в июне этого года. Возвращение Головкина также намечено на июнь, но соперник казахстанца пока неизвестен.

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