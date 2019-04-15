Алимханулы поднялся в рейтинге после победы над мексиканцем в бою за титулы от WBC и WBO

25-летний Алимханулы выступил в рамках вечера бокса на арене Staples Center в Лос-Анджелесе (штат Калифорния, США), в главном событии которого чемпион мира в легком весе по версиям WBA (Super) и WBO украинец Василий Ломаченко (13−1, 10 КО) нокаутировал британца Энтони Кроллу (34−6−3, 13 КО).

Соперником казахстанца был мексиканец Кристиан Оливас (16−5, 13 КО). Бой продлился все отведенные десять раундов, по итогам которых победу единогласным решением судей одержал Алимханулы. Таким образом, он завоевал вакантный региональный титул WBC Continental Americas и второстепенный пояс WBO Global, который разыгрывался впервые.

Этот результат позволил Алимаханулы подняться на две позиции в рейтинге BoxRec среднего веса и расположиться на 52-й строчке.

Теперь на счету Алимханулы шесть побед (две нокаутом) в шести боях. В США он дебютировал в апреле 2018 года и провел в этой стране четыре поединка. Прошедший поединок стал для него первым титульным и пока самым долгим в карьере.

27-летний Оливас потерпел пятое поражение в карьере при 16 победах, причем он никогда не проигрывал досрочно. До сентября 2018 года мексиканец выступал исключительно на родине, после чего начал драться в США, где пока за три боя ни разу не смог победить.