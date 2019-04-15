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11:15 (мск), источник: Vesti.kz

Чемпион мира устроил разнос Головкину и признал GGG недостойным трилогии с «Канело»

Чемпион мира по версии WBO в среднем весе американец Деметриус Андраде (27−0, 17 KO) выступил с резкой критикой в адрес казахстанского экс-чемпиона Геннадия Головкина (38−1−1, 34 КО).

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По его мнению, GGG не заслуживает третьего поединка с чемпионом WBC, WBA (Super) в среднем весе мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (51−1−2, 35 КО), который ожидается в сентябре 2019 года.

«Головкин считает, раз он провел два боя с “Канело”, то должен получить и третий. Но это не было в духе поединка Майки Уорд — Артуро Гатти, даже близко. Так зачем нам нужно смотреть его в третий раз? У вас есть Дэнни Джейкобс и Деметриус Андраде. Люди должны иметь возможность сражаться друг с другом, а не только зацикливаться на Головкине и “Канело”. Вы хотите видеть их бой? Лично я не хочу снова смотреть это дерьмо. Я не хочу сказать, что я свободен, так как у меня есть обязательный претендент в лице Сулецки. Но после этого боя я открыт для всех», — сказал Андраде в интервью Fighthype.com.

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Также американец подверг сомнению уровень оппозиции Головкина, отметив, что казахстанец начал испытывать трудности, как только вышел на опытных соперников.

«На самом деле, с кем дрался Головкин, кроме “Канело”? — размышляет чемпион. — Я мог бы назвать Давида Лемье, Кертиса Стивенса, Гэбриэла Росадо. А с кем он бился из топовых парней? “Канело” молод, но теперь стал мужиком. GGG по настоящему не дрался ни с кем, кого можно назвать топовым соперником. Да, он встречался с Дэнни Джейкобсом. Он его нокаутировал? Нет. Многие люди считают, что Джейкобс выиграл тот бой. Это просто говорит о том, что как только он начал сражаться с опытными парнями, элитными боксерами, он уже перестал быть тем нокаутером, каким был раньше».

Напомним, Головкин и «Канело» встречались дважды на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе (штат Невада, США): в сентябре 2017 года их первый бой завершился ничьей, а спустя год на той же арене решением большинства судей выиграл Альварес. Тем самым Головкин потерпел первое поражение в карьере и лишился титулов WBC, WBA (Super) и IBO.

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