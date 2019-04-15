«Объединить дивизион». Головкина задумали лишить боя с «Канело» в сентябре

«Сейчас я планирую сразиться с Сулецки, потому что он мой обязательный претендент. После это будет Головкин и “Канело”, — заявил Андраде в интервью FightHype.com. — “Канело” говорит, что хочет объединить средний дивизион, верно? Если ты хочешь заполучить последний пояс, то в сентябре тебе придется пойти этим путем. Сейчас моя работа заключается в том, чтобы подраться с тем, с кем мне нужно, а после этого я буду беспокоиться о “Канело”. Я не могу беспокоиться ни о ком другом. Я не стану говорить ничего плохого о “Канело”. Он наконец взял на себя ответственность и дерется с серьезными парнями. В то же время Дэниэл Джейкобс бился с Сергеем Деревянченко, это был тяжелый поединок. Когда он вышел против Головкина, он показал, что теперь готов сражаться с топами. Это хорошо для среднего дивизиона. Здорово, что “Канело” и его команда сейчас подталкивают его к боям с сильнейшими соперниками».