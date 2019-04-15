«Объединить дивизион». Головкина задумали лишить боя с «Канело» в сентябре

По словам Андраде, в случае победы в июне он будет готов объединить титулы в поединке с чемпионом WBC, WBA (Super) мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (51−1−2, 35 КО), которому в сентября сватают в соперники казахстанского экс-чемпиона Геннадия Головкина (38−1−1, 34 КО).
«Сейчас я планирую сразиться с Сулецки, потому что он мой обязательный претендент. После это будет Головкин и “Канело”, — заявил Андраде в интервью FightHype.com. — “Канело” говорит, что хочет объединить средний дивизион, верно? Если ты хочешь заполучить последний пояс, то в сентябре тебе придется пойти этим путем. Сейчас моя работа заключается в том, чтобы подраться с тем, с кем мне нужно, а после этого я буду беспокоиться о “Канело”. Я не могу беспокоиться ни о ком другом. Я не стану говорить ничего плохого о “Канело”. Он наконец взял на себя ответственность и дерется с серьезными парнями. В то же время Дэниэл Джейкобс бился с Сергеем Деревянченко, это был тяжелый поединок. Когда он вышел против Головкина, он показал, что теперь готов сражаться с топами. Это хорошо для среднего дивизиона. Здорово, что “Канело” и его команда сейчас подталкивают его к боям с сильнейшими соперниками».
Недавно Альварес заявил о готовности провести третий бой с Головкиным, но только при условии, что GGG обзаведется престижным поясом. Самому мексиканцу 4 мая на арене T-Mobile в Лас-Вегасе предстоит объединительный бой с обладателем титула IBF американцем Дэниэлом Джейкобсом (35−2, 29 КО). По словам «Канело», в случае победы его главным приоритетом станет завоевание титула WBO, который сделает его абсолютным чемпионом.
Именно на этой арене Альварес дважды встречался с Головкиным. в сентябре 2017 года поединок завершился ничьей, а спустя год на той же арене решением большинства судей выиграл мексиканец. Так Головкин потерпел первое поражение в карьере и лишился титулов WBC, WBA (Super) и IBO.
Возвращение Головкина также намечено на июнь, но соперник пока неизвестен. В то же время GGG сделал предложения двум кандидатам.