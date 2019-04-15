Победы через труд, пот и кровь. Боксеру Александру Лебзяку — 50 лет
Юбиляр рассказал ТАСС, что сейчас вновь оказался на студенческой скамье и изучает экономику.
Юбиляр рассказал ТАСС, что сейчас вновь оказался на студенческой скамье и изучает экономику.
Олимпийский чемпион, чемпион мира и Европы по боксу Александр Лебзяк, один из самых успешных и известных
Он начал заниматься боксом в поселке Буркандья в Магаданской области, куда переехал с семьей из Донецка. В 16 лет он уже занимался в ДЮСШ в Магадане у тренера Геннадия Рыжикова. Оттуда Лебзяк получил приглашение в юниорскую сборную СССР и в 1987 году стал чемпионом мира.
Уже в следующем году боксер вошел в состав главной национальной сборной, а спустя два года стал призером чемпионатов мира и Европы, чемпионом СССР. В этот же период Лебзяк выиграл чемпионат мира среди военнослужащих. На свои первые Олимпийские игры в Барселоне боксер полетел в 1992 году в составе Объединенной команды.
За несколько недель до начала Игр
Аналогичная история произошла и перед Олимпиадой 1996 года в Атланте. Прямо во время первого боя у Лебзяка случился рецидив, и он завершил выступление на соревнованиях. Проблемы со сгонкой веса и неудачи на двух Играх подряд сподвигли Александра на смену весовой категории и переход из второго среднего веса в полутяжелый.
«В спортивном плане я все сделал, что мог и не мог. Сумел добиться побед через труд, пот и кровь. Хотелось бы быть на верхней ступени и пораньше, и по нескольку раз. Но и теми результатами, которые у меня есть, я очень доволен», — вспомнил этапы карьеры в разговоре с ТАСС сам Лебзяк. «Главная победа — это победа на Олимпийских играх. Хотя, конечно, победы на чемпионатах мира и Европы не менее важны для меня», — добавил спортсмен.
После победы на Олимпийских играх Лебзяк стал обладателем всех возможных титулов в любительском боксе. В 2001 году он перешел в профессиональный бокс. Его соперником по поединку в Ташкенте стал Стэйси Гудсон. Сам бой завершился нокаутом американца в первом же раунде. Этот поединок так и остался единственным в статистике Лебзяка. По словам самого спортсмена, тогда он заработал $10 тысяч.
После проведения профессионального поединка Лебзяк принял решение перейти на тренерскую работу. В 2002—2004 годах он занимал пост главного тренера ЦСКА по боксу, а в период с 2005 по 2008 год являлся главным тренером сборной России. В 2008 году он принял решение вернуться к работе в ЦСКА.
В 2010 году Лебзяк был избран президентом Федерации бокса Москвы, а в 2012 году назначен советником руководителя Департамента физической культуры и спорта правительства Москвы.
Лебзяк славится среди коллег своим веселым нравом и любит рассказывать анекдоты про спортсменов. На любом крупном соревновании, будь то Олимпийские игры или чемпионаты мира, специалист всегда находится в центре внимания. «Анекдоты? Ну что вы! Они у меня всегда цензурные, всегда веселые», — говорит сам Лебзяк. Было и много запоминающихся случаев. Например, после финального матча турнира по гандболу на Олимпийских играх в
Глядя на Лебзяка, даже и не скажешь, что этому молодому и бодрому человеку уже 50 лет. «Чувствую себя лет на 25−30. Возраста не ощущаю. Встречаю день рождения в рабочем режиме. Я сейчас и сам потихоньку занимаюсь, но в основном тренирую», — отметил легендарный боксер.
Сейчас Лебзяк, несмотря на работу и загруженность, продолжает учиться и совершенствоваться. «Я прохожу обучение в РАНХиГС, постигаю экономику, финансы. Это очень хорошо для нашего серого вещества, для будущего, для знаний. Многое удается понять, запомнить, да и преподают нам большие профессионалы, профессора», — рассказал Лебзяк об учебе. «Быть функционером? Пока не знаю, но это интересно», — говорит специалист.
Лебзяк ни на секунду не унывает, к нему, как и прежде, стоит очередь из желающих сфотографироваться. На день рождения знаменитый тренер ничего для себя не просит. «Желаю себе и всем нам одного — здоровья. Вот будет оно, будет и настроение, и желание. Все тут приложится!» — сказал юбиляр.
Игорь Лазорин
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