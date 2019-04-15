Победы через труд, пот и кровь. Боксеру Александру Лебзяку — 50 лет

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Олимпийский чемпион, чемпион мира и Европы по боксу Александр Лебзяк, один из самых успешных и известных боксеров-любителей в отечественной истории, отмечает юбилей 15 апреля.

Он начал заниматься боксом в поселке Буркандья в Магаданской области, куда переехал с семьей из Донецка. В 16 лет он уже занимался в ДЮСШ в Магадане у тренера Геннадия Рыжикова. Оттуда Лебзяк получил приглашение в юниорскую сборную СССР и в 1987 году стал чемпионом мира.

Разрыв легкого и золото Сиднея

Уже в следующем году боксер вошел в состав главной национальной сборной, а спустя два года стал призером чемпионатов мира и Европы, чемпионом СССР. В этот же период Лебзяк выиграл чемпионат мира среди военнослужащих. На свои первые Олимпийские игры в Барселоне боксер полетел в 1992 году в составе Объединенной команды.

За несколько недель до начала Игр из-за интенсивной сгонки веса у Лебзяка лопнуло легкое. Спортсмен оперативно восстановился, однако дальше второго круга пройти не смог. При этом, как вспоминает сам Лебзяк, врачи тогда допустили его до соревнований только под расписку. «Написал, что вся ответственность на мне. Врачи не виноваты», — вспоминает Лебзяк.

Аналогичная история произошла и перед Олимпиадой 1996 года в Атланте. Прямо во время первого боя у Лебзяка случился рецидив, и он завершил выступление на соревнованиях. Проблемы со сгонкой веса и неудачи на двух Играх подряд сподвигли Александра на смену весовой категории и переход из второго среднего веса в полутяжелый.

В новом для себя весе российский боксер доминировал на протяжении всех четырех лет, становился чемпионом мира, дважды выигрывал чемпионат Европы. Апогеем успеха стала победа на Олимпийских играх в Сиднее в 2000 году. Тогда Лебзяку был уже 31 год — самый расцвет боксерской карьеры.

«В спортивном плане я все сделал, что мог и не мог. Сумел добиться побед через труд, пот и кровь. Хотелось бы быть на верхней ступени и пораньше, и по нескольку раз. Но и теми результатами, которые у меня есть, я очень доволен», — вспомнил этапы карьеры в разговоре с ТАСС сам Лебзяк. «Главная победа — это победа на Олимпийских играх. Хотя, конечно, победы на чемпионатах мира и Европы не менее важны для меня», — добавил спортсмен.

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Тренер сборной и анекдоты про боксеров

После победы на Олимпийских играх Лебзяк стал обладателем всех возможных титулов в любительском боксе. В 2001 году он перешел в профессиональный бокс. Его соперником по поединку в Ташкенте стал Стэйси Гудсон. Сам бой завершился нокаутом американца в первом же раунде. Этот поединок так и остался единственным в статистике Лебзяка. По словам самого спортсмена, тогда он заработал $10 тысяч.

После проведения профессионального поединка Лебзяк принял решение перейти на тренерскую работу. В 2002—2004 годах он занимал пост главного тренера ЦСКА по боксу, а в период с 2005 по 2008 год являлся главным тренером сборной России. В 2008 году он принял решение вернуться к работе в ЦСКА.

В 2010 году Лебзяк был избран президентом Федерации бокса Москвы, а в 2012 году назначен советником руководителя Департамента физической культуры и спорта правительства Москвы.

С 2013 года Лебзяк вновь возглавил тренерский штаб сборной России и находился в нем до осени 2016 года. В этом статусе специалиста признали лучшим тренером мира по боксу в 2015 году по версии Международной ассоциации бокса (AIBA).

Лебзяк славится среди коллег своим веселым нравом и любит рассказывать анекдоты про спортсменов. На любом крупном соревновании, будь то Олимпийские игры или чемпионаты мира, специалист всегда находится в центре внимания. «Анекдоты? Ну что вы! Они у меня всегда цензурные, всегда веселые», — говорит сам Лебзяк. Было и много запоминающихся случаев. Например, после финального матча турнира по гандболу на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро Лебзяк самолично носил гандболисток на руках в честь победы российской команды.

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«Возраста не ощущаю»

Глядя на Лебзяка, даже и не скажешь, что этому молодому и бодрому человеку уже 50 лет. «Чувствую себя лет на 25−30. Возраста не ощущаю. Встречаю день рождения в рабочем режиме. Я сейчас и сам потихоньку занимаюсь, но в основном тренирую», — отметил легендарный боксер.

Сейчас Лебзяк, несмотря на работу и загруженность, продолжает учиться и совершенствоваться. «Я прохожу обучение в РАНХиГС, постигаю экономику, финансы. Это очень хорошо для нашего серого вещества, для будущего, для знаний. Многое удается понять, запомнить, да и преподают нам большие профессионалы, профессора», — рассказал Лебзяк об учебе. «Быть функционером? Пока не знаю, но это интересно», — говорит специалист.

Лебзяк ни на секунду не унывает, к нему, как и прежде, стоит очередь из желающих сфотографироваться. На день рождения знаменитый тренер ничего для себя не просит. «Желаю себе и всем нам одного — здоровья. Вот будет оно, будет и настроение, и желание. Все тут приложится!» — сказал юбиляр.

Игорь Лазорин

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