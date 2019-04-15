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11:52 (мск), источник: Vesti.kz

«Это стоило ему победы над Головкиным». Аналитик дал совет Джейкобсу на бой с «Канело»

Аналитик популярного портала BoxingScene.com Стивен Эдвардс поделился мнением об объединительном поединке в среднем весе между чемпионом мира по версиям WBC, WBA (Super) мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (51−1−2, 35 КО) и обладателем пояса IBF американцем Дэниэлом Джейкобсом (35−2, 29 КО).

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«Джейкобс должен найти способ лучше защищаться от джеба. Головкин и Сулецки нанесли много джебов по Джейкобсу, что стоило американцу победы в бою против GGG. “Канело” известен отличным джебом и, поверьте мне, этот удар противный. Дэнни должен действительно нейтрализовать этот удар. Если он это сделает, то думаю, то бой пойдет в пользу одного или другого боксера», — написал автор в своей колонке.

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Их бой состоится 4 мая на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Для обоих боксеров этот поединок станет первой защитой титулов.

Именно на этой арене «Канело» дважды встречался с казахстанцем Геннадием Головкиным (38−1−1, 34 КО). В сентябре 2017 года их первый бой завершился ничьей, а спустя год на той же площадке решением большинства судей выиграл мексиканец. Тогда казахстанец потерпел первое поражение в карьере и лишился титулов WBC, WBA (Super) и IBO в среднем весе.

При этом и Джейкобс дрался с Головкиным. Тогда, в марте 2017 года, на Madison Square Garden казахстанец победил единогласным решением и защитил пояса WBC, WBA (Super), IBF и IBO, которыми владел на тот момент. В октябре 2018 года Джейкобс завоевал вакантный титул IBF, отобранный организацией летом у казахстанца.

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