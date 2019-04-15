«Это стоило ему победы над Головкиным». Аналитик дал совет Джейкобсу на бой с «Канело»

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«Джейкобс должен найти способ лучше защищаться от джеба. Головкин и Сулецки нанесли много джебов по Джейкобсу, что стоило американцу победы в бою против GGG. “Канело” известен отличным джебом и, поверьте мне, этот удар противный. Дэнни должен действительно нейтрализовать этот удар. Если он это сделает, то думаю, то бой пойдет в пользу одного или другого боксера», — написал автор в своей колонке.

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Их бой состоится 4 мая на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Для обоих боксеров этот поединок станет первой защитой титулов.

Именно на этой арене «Канело» дважды встречался с казахстанцем Геннадием Головкиным (38−1−1, 34 КО). В сентябре 2017 года их первый бой завершился ничьей, а спустя год на той же площадке решением большинства судей выиграл мексиканец. Тогда казахстанец потерпел первое поражение в карьере и лишился титулов WBC, WBA (Super) и IBO в среднем весе.