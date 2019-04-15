Трилогия с «Канело» откладывается? Раскрыт соперник Головкина на бой в сентябре

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После этого Головкин взял продолжительную паузу в выступлениях, и в начале марта определился с новой телеплатформой. Дебют казахстанца на стриминговом сервисе DAZN намечен на июнь, однако соперник пока неизвестен.

Между тем стало известно, с кем Головкин проведет второй бой в 2019 году. По информации польского журналиста Fightnews.com Пржемека Гарцарчика, соперником казахстанца станет победитель боя за титул чемпиона WBO в среднем весе между его обладателем американцем Деметриусом Андраде (27−0, 17 KO) и поляком Мацеем Сулецки (28−1, 11 КО), который состоится в июне.

«Победитель боя Сулецки — Андраде за пояс чемпиона WBO станет следующим соперником Головкина на бой осенью/зимой 2019 года», — написал журналист в своем твиттере.

Ранее сам «Канело» дал понять, что вряд ли встретится с Головкиным в сентябре. Мексиканец, которому 4 мая на арене T-Mobile в Лас-Вегасе предстоит объединительный бой с обладателем титула IBF американцем Дэниэлом Джейкобсом (35−2, 29 КО), признался, что что в случае победы его главным приоритетом станет завоевание титула WBO, который сделает его абсолютным чемпионом.