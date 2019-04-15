Алимханулы получил травму в победном бою за титулы от WBC и WBO

25-летний Алимханулы выступил в рамках вечера бокса на арене Staples Center в Лос-Анджелесе (штат Калифорния, США), который прошел в ночь с 12 на 13 апреля. Соперником казахстанца был мексиканец Кристиан Оливас (16−5, 13 КО).

Бой продлился все отведенные десять раундов, по итогам которых победу единогласным решением судей одержал Алимханулы. Таким образом, казахстанец завоевал вакантный региональный титул WBC Continental Americas и второстепенный пояс WBO Global, который разыгрывался впервые.

«Я повредил правое плечо в том бою, но получил ценный опыт. Это именно то, что мне было нужно», — сказал Алимханулы.

Для Алимханулы эта победа стала шестой (две нокаутом) в шести боях. В США он дебютировал в апреле 2018 года и провел в этой стране четыре поединка. Прошедший поединок стал для него первым титульным и пока самым долгим в карьере.

27-летний Оливас потерпел пятое поражение в карьере при 16 победах, причем он никогда не проигрывал досрочно. До сентября 2018 года мексиканец выступал исключительно на родине, после чего начал драться в США, где пока за три боя ни разу не смог победить.

Добавим, что в главном поединке шоу на Staples Center чемпион мира в легком весе по версиям WBA (Super) и WBO украинец Василий Ломаченко (13−1, 10 КО) нокаутировал британца Энтони Кроллу (34−6−3, 13 КО).