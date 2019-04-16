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13:28 (мск), источник: Vesti.kz

Джейкобс: Головкин знает, что он проиграл мне. Я видел это в его глазах

Чемпион мира по версии IBF в среднем весе американец Дэниэл Джейкобс (35−2, 29 КО), которому 4 мая в Лас-Вегасе предстоит объединительный бой с обладателем титулов WBC, WBA (Super) мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (51−1−2, 35 КО), высказался по поводу прошлого поединка против казахстанского экс-чемпиона Геннадия Головкина (38−1−1, 34 КО).

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Боксеры встречались в марте 2017 года на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке (США). Тогда Головкин победил единогласным решением судей. При этом Джейкобс стал первым соперником, который выдержал против GGG все 12 раундов.

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Однако Джейкобс не согласен с судейским вердиктом, поскольку считает себя победителем. Похожего мнения придерживается и «Канело».

«Победа над “Канело” действительно показала бы фанатам, что независимо от того, считаете ли вы, что я побил Головкина или нет, я являюсь лучшим средневесом в мире. Я всегда говорил, что я лучший, и что у меня отняли победу над GGG. Таким образом, победа над “Канело” заставит болельщиков задуматься, что “этот парень лучший, и он доказал это в бою с тем, кто победил Головкина”. И тогда я смогу дать Головкину реванш и доказать, что я лучше, чем он. Головкин знает, что проиграл мне. Я видел это в его глазах, когда судьи отдали ему победу решением, и он никогда не высказывался о том, чтобы дать мне реванш. Это были либо какие-то несерьезные разговоры, либо все просто “заметалось под ковер”. Поэтому я просто хочу убедиться, что я не только снова сражусь с Головкиным и докажу неправоту скептиков, но и покажу ему, что он знает о том, что я лучше, чем он», — заявил Джейкобс, слова которого приводит Boxing247.com.

Напомним, «Канело» провел с Головкиным два боя на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе (штат Невада, США): в сентябре 2017 года поединок завершился ничьей, а спустя год на той же арене решением большинства судей выиграл мексиканец. Так Головкин потерпел первое поражение в карьере и лишился титулов WBC, WBA (Super) и IBO.

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