Джейкобс: Головкин знает, что он проиграл мне. Я видел это в его глазах
Чемпион мира по версии IBF в среднем весе американец Дэниэл Джейкобс (35−2, 29 КО), которому 4 мая в
Чемпион мира по версии IBF в среднем весе американец Дэниэл Джейкобс (35−2, 29 КО), которому 4 мая в
Боксеры встречались в марте 2017 года на арене Madison Square Garden в
Однако Джейкобс не согласен с судейским вердиктом, поскольку считает себя победителем. Похожего мнения придерживается и «Канело».
«Победа над “Канело” действительно показала бы фанатам, что независимо от того, считаете ли вы, что я побил Головкина или нет, я являюсь лучшим средневесом в мире. Я всегда говорил, что я лучший, и что у меня отняли победу над GGG. Таким образом, победа над “Канело” заставит болельщиков задуматься, что “этот парень лучший, и он доказал это в бою с тем, кто победил Головкина”. И тогда я смогу дать Головкину реванш и доказать, что я лучше, чем он. Головкин знает, что проиграл мне. Я видел это в его глазах, когда судьи отдали ему победу решением, и он никогда не высказывался о том, чтобы дать мне реванш. Это были либо
Напомним, «Канело» провел с Головкиным два боя на