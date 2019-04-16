Джейкобс: Головкин знает, что он проиграл мне. Я видел это в его глазах

«Победа над “Канело” действительно показала бы фанатам, что независимо от того, считаете ли вы, что я побил Головкина или нет, я являюсь лучшим средневесом в мире. Я всегда говорил, что я лучший, и что у меня отняли победу над GGG. Таким образом, победа над “Канело” заставит болельщиков задуматься, что “этот парень лучший, и он доказал это в бою с тем, кто победил Головкина”. И тогда я смогу дать Головкину реванш и доказать, что я лучше, чем он. Головкин знает, что проиграл мне. Я видел это в его глазах, когда судьи отдали ему победу решением, и он никогда не высказывался о том, чтобы дать мне реванш. Это были либо какие-то несерьезные разговоры, либо все просто “заметалось под ковер”. Поэтому я просто хочу убедиться, что я не только снова сражусь с Головкиным и докажу неправоту скептиков, но и покажу ему, что он знает о том, что я лучше, чем он», — заявил Джейкобс, слова которого приводит Boxing247.com.