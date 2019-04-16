Джейкобс уличил Головкина в страхе и лицемерии

Их поединок состоялся марте 2017 года на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке (США) и завершился победой Головкина единогласным решением судей. При этом Джейкобс стал первым боксером, который выстоял против GGG все 12 раундов.
«Я никогда не смотрю мимо какого-либо бойца, но абсурдно, что Головкин и его команда всегда говорили, что люди бояться драться с ними, и что он боксирует ради любви к спорту и поединков против лучших. Если я одержу победу над “Канело”, вы могли бы подумать, что он захочет провести со мной реванш. Но мы слышали из их собственных уст, что они все равно не захотят реванша, даже если я выиграю (у “Канело”). Они предпочли бы подраться с “Канело”. Итак, мы видим, что бокс — это бизнес», — заявил Джейкобс, слова которого приводит Boxing247.com.
Ранее американец заявил, что судьи «украли» у него победу над казахстанцем. «Головкин знает, что он проиграл мне. Я видел это в его глазах», — добавил Джейкобс.
Объединительный бой «Канело» — Джейкобс состоится 4 мая на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Для обоих боксеров этот поединок станет первой защитой титулов.
Именно на этой арене «Канело» дважды встречался с Головкиным. В сентябре 2017 года их первый бой завершился ничьей, а спустя год на той же площадке решением большинства судей выиграл мексиканец. Тогда казахстанец потерпел первое поражение в карьере и лишился титулов WBC, WBA (Super) и IBO в среднем весе.