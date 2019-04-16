Джейкобс уличил Головкина в страхе и лицемерии

«Я никогда не смотрю мимо какого-либо бойца, но абсурдно, что Головкин и его команда всегда говорили, что люди бояться драться с ними, и что он боксирует ради любви к спорту и поединков против лучших. Если я одержу победу над “Канело”, вы могли бы подумать, что он захочет провести со мной реванш. Но мы слышали из их собственных уст, что они все равно не захотят реванша, даже если я выиграю (у “Канело”). Они предпочли бы подраться с “Канело”. Итак, мы видим, что бокс — это бизнес», — заявил Джейкобс, слова которого приводит Boxing247.com.