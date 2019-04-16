Российский боксер Поветкин заявил, что не отказывался от боя с Уайтом

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Ранее промоутер 31-летнего британца Эдди Хирн подтвердил, что Поветкин является одним из возможных соперников. Недавно Уайт заявил, что 39-летний россиянин отказывается драться с ним.

«Уайт — хороший, известный боксер, чемпион по версии WBC, — сказал Поветкин. — Мы уже давно согласились на этот бой, но с их стороны никакого ответа, насколько я знаю, не было. Если они дадут ответ, что бой будет, то я выйду против него. Пока интересно и пока получается — надо боксировать с сильными».

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Поветкин в сентябре прошлого года уступил техническим нокаутом британцу Энтони Джошуа в поединке за титулы чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA), WBO и Международной боксерской федерации (IBF).

В конце прошлого года Поветкин перенес операцию на локтях, после чего не выходил на ринг.