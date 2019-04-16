«У GGG хорошее наследие». Американский эксперт нашел преемников Головкина в Казахстане

«Головкин — самый зрелищный боксер на данный момент. Его время уже на исходе и близок день, когда он завершит карьеру. Тем не менее у него хорошее наследие. В Казахстане много сильных боксеров. Причина такого успеха в прекрасной любительской школе, яркими представителями которой являются Жанибек Алимханулы и Мейирим Нурсултанов. Эти перспективные ребята смогут потрясти мир бокса», — отметил Циттель.