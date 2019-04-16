«У GGG хорошее наследие». Американский эксперт нашел преемников Головкина в Казахстане

«Головкин — самый зрелищный боксер на данный момент. Его время уже на исходе и близок день, когда он завершит карьеру. Тем не менее у него хорошее наследие. В Казахстане много сильных боксеров. Причина такого успеха в прекрасной любительской школе, яркими представителями которой являются Жанибек Алимханулы и Мейирим Нурсултанов. Эти перспективные ребята смогут потрясти мир бокса», — отметил Циттель.
На счету Нурсултанова — 11 побед в 11 боях, восемь из которых досрочные.
Его интересы представляет американская компания Main Events, с которой сотрудничает чемпион WBO в полутяжелом весе россиянин Сергей Ковалев.
В свою очередь у Алимханулы шесть побед в шести проведенных боя, из которых два нокаутом.
Он сотрудничает с американской компанией Top Rank, главной звездой которого является украинец Василий Ломаченко.