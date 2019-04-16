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17:00 (мск), источник: Vesti.kz

«У GGG хорошее наследие». Американский эксперт нашел преемников Головкина в Казахстане

Обозреватель популярного американского портала о профессиональном боксе FightHype.com Шон Циттель поделился с корреспондентом Vesti.kz своим мнением о перспективах экс-чемпиона мира в среднем весе казахстанца Геннадия Головкина. Также он назвал главных преемников GGG.

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«Головкин — самый зрелищный боксер на данный момент. Его время уже на исходе и близок день, когда он завершит карьеру. Тем не менее у него хорошее наследие. В Казахстане много сильных боксеров. Причина такого успеха в прекрасной любительской школе, яркими представителями которой являются Жанибек Алимханулы и Мейирим Нурсултанов. Эти перспективные ребята смогут потрясти мир бокса», — отметил Циттель.

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На счету Нурсултанова — 11 побед в 11 боях, восемь из которых досрочные.

Его интересы представляет американская компания Main Events, с которой сотрудничает чемпион WBO в полутяжелом весе россиянин Сергей Ковалев.

В свою очередь у Алимханулы шесть побед в шести проведенных боя, из которых два нокаутом.

Он сотрудничает с американской компанией Top Rank, главной звездой которого является украинец Василий Ломаченко.

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