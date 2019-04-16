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19:59 (мск), источник: Vesti.kz

Головкин договорился о бое с непобежденным боксером второго среднего веса

Непобежденный канадский боксер Стив Роллс (19−0, 10 КО) согласился на все условия о бое с экс-чемпион мира в среднем весе казахстанцем Геннадием Головкиным (38−1−1, 34 КО). Об этом сообщил корреспондент Sport Illustrated Крис Мэнникс, который сотрудничает с DAZN в качестве ведущего.

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Источник: Reuters

Возвращение Головкина на ринг запланировано на июнь. Наиболее вероятным вариантом называется дата 8 июня и арена Madison Square Garden в Нью-Йорке. Этот поединок должен стать для казахстанца первым по трехлетнему контракту со стриминговым сервисом DAZN.

«Головкин и Роллс находятся на продвинутой стадии по соглашению на бой в июне, сообщили источники, близкие к переговорам. По их данным, Роллс принял все условия», — написал Мэнникс в твиттере.

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Отметим, что 35-летний Роллс не имеет поражений и выступает во втором среднем весе. Канадец дебютировал в профи в 2011 году и большинство боев провел на родине, но шесть раз дрался в США. С 2015 года Роллс проводил бои по правилам восьми раундов, а в 2018-м впервые в карьере подрался в формате 10 раундов, завоевав малозначительный титул чемпиона США по версии USBA.

Ранее ESPN сообщал, что Роллс получил предложение от Головкина о проведении боя в промежуточном весе — до 164 фунтов. Для сравнения: лимит среднего дивизиона составляет 160 фунтов, а второго среднего — 168 фунтов.

До Роллса среди претендентов на бой с Головкиным в июне назывались обладатель титула WBC Silver и экс-чемпион WBO и WBA француз Хассан Н`Дам Н`Жикам (37−3, 21 КО), британец Джон Райдер (27−4, 15 КО), лидирующий в рейтинге WBA во втором среднем весе, американец Брэндон Адамс (21−2, 13 КО) и чемпион Европы по версии EBU поляк Камил Шеремета (19−0, 4 КО).

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