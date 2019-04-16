Головкин договорился о бое с непобежденным боксером второго среднего веса

Источник: Reuters

Возвращение Головкина на ринг запланировано на июнь. Наиболее вероятным вариантом называется дата 8 июня и арена Madison Square Garden в Нью-Йорке. Этот поединок должен стать для казахстанца первым по трехлетнему контракту со стриминговым сервисом DAZN.

«Головкин и Роллс находятся на продвинутой стадии по соглашению на бой в июне, сообщили источники, близкие к переговорам. По их данным, Роллс принял все условия», — написал Мэнникс в твиттере.

Отметим, что 35-летний Роллс не имеет поражений и выступает во втором среднем весе. Канадец дебютировал в профи в 2011 году и большинство боев провел на родине, но шесть раз дрался в США. С 2015 года Роллс проводил бои по правилам восьми раундов, а в 2018-м впервые в карьере подрался в формате 10 раундов, завоевав малозначительный титул чемпиона США по версии USBA.

Ранее ESPN сообщал, что Роллс получил предложение от Головкина о проведении боя в промежуточном весе — до 164 фунтов. Для сравнения: лимит среднего дивизиона составляет 160 фунтов, а второго среднего — 168 фунтов.