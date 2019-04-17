«Взволнован возвращением на ринг». Геннадий Головкин объявил соперника по следующему бою

Поединок пройдет 8 июня на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке. Боксеры встретятся в промежуточном весе — до 164 фунтов.

Для Головкина бой против Роллса станет первым из шести по трехлетнему контракту со стриминговым сервисом DAZN.

«Я очень взволнован тем, что возвращаюсь на ринг и привезу Big Drama Show на MSG. Фанаты на MSG — это фантастика. Я люблю бокс и со со стороны обещаю показать лучшее для тех, кто будем смотреть мой бой со Стивом Роллсом», — сказал Головкин.

35-летний Роллс не имеет поражений и выступает во втором среднем весе. Канадец дебютировал в профи в 2011 году и большинство боев провел на родине, но шесть раз дрался в США. С 2015 года Роллс проводил бои по правилам восьми раундов, а в 2018-м впервые в карьере подрался в формате 10 раундов, завоевав малозначительный титул чемпиона США по версии USBA.