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00:23 (мск), источник: Vesti.kz

«Взволнован возвращением на ринг». Геннадий Головкин объявил соперника по следующему бою

Казахстанец Геннадий Головкин (38−1−1, 34 КО) в беседе с корреспондентом BoxingScene Кевиной Айолом объявил, что в следующем бою встретится с канадцем Стивом Роллсом (19−0, 10 КО).

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Поединок пройдет 8 июня на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке. Боксеры встретятся в промежуточном весе — до 164 фунтов.

Для Головкина бой против Роллса станет первым из шести по трехлетнему контракту со стриминговым сервисом DAZN.

«Я очень взволнован тем, что возвращаюсь на ринг и привезу Big Drama Show на MSG. Фанаты на MSG — это фантастика. Я люблю бокс и со со стороны обещаю показать лучшее для тех, кто будем смотреть мой бой со Стивом Роллсом», — сказал Головкин.

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35-летний Роллс не имеет поражений и выступает во втором среднем весе. Канадец дебютировал в профи в 2011 году и большинство боев провел на родине, но шесть раз дрался в США. С 2015 года Роллс проводил бои по правилам восьми раундов, а в 2018-м впервые в карьере подрался в формате 10 раундов, завоевав малозначительный титул чемпиона США по версии USBA.

37-летний Головкин не выходил на ринг с сентября прошлого года, когда решением большинства судей уступил мексиканцу Саулю «Канело» Альваресу (51−1−2, 34 КО), потеряв титулы WBC и WBA (Super) и потерпев первое поражение в карьере. За 12 месяцев до этого в их первом поединке случилась ничья.

Третий бой Головкин — Альварес может пройти этой осенью. Перед этим мексиканец 4 мая в Лас-Вегасе встретится с чемпионом IBF американцем Дэниэлом Джейкобсом (35−2, 29 КО).

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