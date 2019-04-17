Промоутер Головкина объяснил выбор соперника на бой в июне
Промоутер Том Леффлер, представляющий интересы
Промоутер Том Леффлер, представляющий интересы
Ранее было официально объявлено, что соперником GGG станет 35-летний канадец Стив Роллс (19−0, 10 КО). Поединок состоится 8 июня на Madison Square Garden в
«Мы проработали несколько имен, и для первого боя Геннадия на платформе DAZN понравилось, что Стив Роллс из Канады, потому что они хотят увеличить число своих подписчиков на канадском рынке. Так что это был один из факторов, побудивших к поединку с Роллсом, — сказал Том. Лоффлер. — Им также понравилось, что он непобедим и что он голодный боец».
До Роллса среди кандидатов в соперники Головкина на июньский бой назывались обладатель титула WBC Silver и
37-летний Головкин не выходил на ринг с сентября 2018 года, когда решением большинства судей уступил в
Ожидается, что в сентябре состоится третий бой Головкин — Альварес. Правда, перед этим мексиканец 4 мая в