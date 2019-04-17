Промоутер Головкина объяснил выбор соперника на бой в июне

Источник: Reuters

Ранее было официально объявлено, что соперником GGG станет 35-летний канадец Стив Роллс (19−0, 10 КО). Поединок состоится 8 июня на Madison Square Garden в Нью-Йорке (США) и пройдет в промежуточном весе 164 фунта. Для Головкина этот бой станет первым из шести по трехлетнему контракту с DAZN.

«Мы проработали несколько имен, и для первого боя Геннадия на платформе DAZN понравилось, что Стив Роллс из Канады, потому что они хотят увеличить число своих подписчиков на канадском рынке. Так что это был один из факторов, побудивших к поединку с Роллсом, — сказал Том. Лоффлер. — Им также понравилось, что он непобедим и что он голодный боец».

До Роллса среди кандидатов в соперники Головкина на июньский бой назывались обладатель титула WBC Silver и экс-чемпион WBO и WBA француз Хассан Н`Дам Н`Жикам (37−3, 21 КО), британец Джон Райдер (27−4, 15 КО), номер один в рейтинге WBA во втором среднем весе, американец Брэндон Адамс (21−2, 13 КО) и поляк Камил Шеремета (19−0, 4 КО), чемпион Европы по версии EBU.

37-летний Головкин не выходил на ринг с сентября 2018 года, когда решением большинства судей уступил в матче-реванше мексиканцу Саулю «Канело» Альваресу (51−1−2, 34 КО), потеряв титулы WBC и WBA (Super) и потерпев первое поражение в карьере. Годом ранее их первый поединок завершился ничьей.