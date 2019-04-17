Стала известна стоимость билетов на следующий бой Головкина
Стала известна стоимость билетов на боксерский поединок между
Стала известна стоимость билетов на боксерский поединок между
Бой состоится 8 июня на арене Madison Square Garden в
Причем бой пройдет в лимите промежуточного веса 164 фунта, что на четыре фунта выше лимита среднего веса, где обычно выступал Головкин. Лимит второй средней категории составляет 168 фунтов.
Первая
Последний раз Головкин выходил на ринг в сентябре прошлого года, когда на
Ожидается, что в сентябре казахстанец проведет третий бой с мексиканцем. Правда, самому «Канело» еще предстоит победить обладателя титула IBF в среднем весе американца Дэниэла Джейкобса (35−2, 29 КО). Их объединительный бой состоится 4 мая также в