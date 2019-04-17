Стала известна стоимость билетов на следующий бой Головкина

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Бой состоится 8 июня на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке (США). Для Головкина этот поединок станет первым из шести по трехлетнему контракту со стриминговым сервисом DAZN.

Причем бой пройдет в лимите промежуточного веса 164 фунта, что на четыре фунта выше лимита среднего веса, где обычно выступал Головкин. Лимит второй средней категории составляет 168 фунтов.

Первая пресс-конференция, посвященная поединку Головкин — Роллс, намечена на 22 апреля в Нью-Йорке, вторая — на 23 апреля в Лос-Анджелесе. Билеты поступят в продажу 20 апреля. Стоимость заветных квитков составит 750, 500, 300, 200, 100 и 50 долларов.

Последний раз Головкин выходил на ринг в сентябре прошлого года, когда на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе (штат Невада, США) раздельным решением судей проиграл мексиканцу Саулю «Канело» Альваресу (51−1−2, 35 КО) в матче-реванше (первый бой годом ранее завершился ничьей), потерпев первое поражение в карьере и потеряв титулы WBC, WBA (Super) и IBO в среднем весе.