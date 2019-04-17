«Нет причин убивать себя», или чем обусловлен выбор Головкина на июньский бой

Источник: Reuters

Ранее было официально объявлено, что соперником GGG станет 35-летний канадец Стив Роллс (19−0, 10 КО). Поединок состоится 8 июня на Madison Square Garden в Нью-Йорке (США) и пройдет в промежуточном весе. Для Головкина этот бой станет первым из шести по трехлетнему контракту с DAZN.

«Геннадий Головкин никогда не планировал драться с грозным соперником перед намеченной на сентябрь трилогией с «Канело», если они оба выиграют свои следующие бои. Хотя Альвареса ждет испытание в лице Дэниэла Джейкобса. Но и Стив Роллс будет третьим лишним.

Поправка: поединок пройдет в промежуточном весе 164 фунта, а не 165. Это обычная практика — боксировать в весах выше обычного в повседневных боях. GGG нет причин убивать себя, — написал журналист в своем твиттере.

Объединительный бой Джейкобса и Альвареса за титулы WBC, WBA (Super) и IBF в среднем весе состоится 4 мая на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Для обоих боксеров этот поединок станет первой защитой титулов.

Именно на этой арене «Канело» дважды встречался с Головкиным. В сентябре 2017 года их первый бой завершился ничьей, а спустя год на той же площадке решением большинства судей выиграл мексиканец. Тогда казахстанец потерпел первое поражение в карьере и лишился титулов WBC, WBA (Super) и IBO в среднем весе.