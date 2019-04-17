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11:52 (мск), источник: Vesti.kz

Небитый канадец с поясом, или что нужно знать о следующем сопернике Головкина

Наконец, долгая история с возвращением казахстанца Геннадия Головкина на ринг после вынужденного простоя завершилась. Мир (без преувеличения) узнал имя его следующего соперника. Более того, на сегодняшний день известны все основные подробности будущего поединка. Итак, следующим шагом GGG в профи станет бой против Стива Роллса.

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Vesti.kz подготовили материал о непобежденном канадце.

Говоря о том, что весь мир узнал о поединке Головкина с Роллсом, мы нисколько не лукавили. Анализируя зарубежные СМИ, видно: официальная информация о возвращении GGG на ринг боем со Стивом появилась на всевозможных ведущих порталах США, Великобритании, Испании, Франции и так далее.

Интрига, продолжавшаяся более месяца, держала в напряжении многих экспертов и любителей бокса. СМИ активно гадали и прогнозировали, предлагали всевозможные варианты на роль соперника.

К слову, Стив, хоть и назывался, не был главным претендентом. Лишь буквально за день до «официалки» стало понятно, что канадец выбран и готов встретиться с казахстанцем. Инсайды подтвердились: 8 июня, Madison Square Garden, Стив Роллс.

Главное в его резюме — это отсутствие поражений. Боксер провел на ринге 19 боев. В каждом из них он вышел победителем. И десять раз он заканчивал встречи досрочно. На первый взгляд вполне приличный рекорд.

Только вот смущает одно — Роллс не выходил на ринг против топового соперника. Не было в его истории бескомпромиссной «зарубы» с кем-нибудь из высшего эшелона. Так что для него бой с GGG станет самым большим в карьере. Более того, он ни разу не проводил 12-раундовый поединок.

Интересно, ожидал ли он сам, что, поколачивая боксеров даже не из ТОП-15, заполучит схватку такого масштаба? До 8 июня он точно будет находиться в центре внимания. О нем будут писать столько, сколько за весь путь в профи-боксе.

Казалось бы, у Головкина и Роллса нет никаких точек соприкосновения. Их карьеры протекали до сегодняшнего дня совершенно параллельно. Однако кое-что все же есть. Роллс в своем последнем поединке встречался со спарринг-партнером Головкина Кеандре Лезервудом. Тем самым, который помогал экс-чемпиону мира готовиться к бою против Дэниэла Джейкобса.

Этот бой состоялся в декабре прошлого года. Поединок продлился все намеченные десять раундов. По их итогам судьи вынесли единогласное решение в пользу Роллса. На кону встречи стоял второстепенный пояс USBA в среднем весе.

Роллс ведет «кочевой» образ жизни. Канадец активно меняет весовые категории, чередуя выступления в среднем и суперсреднем весах.

Он обладает неплохим опытом в любительской карьере. Он входил в сборную Канады. За время пребывания в основном составе успел принять участие в чемпионате мира-2009. Одержал две победы на старте, однако уступил в 1/16. Может похвастать 12-м местом в мировом рейтинге и рекордом в 83 победы с 14 поражениями.

Он активно использует свои навыки и мастерство. Пытается как контратаковать, так и уходить в откровенную рубку. Особенно когда чувствует свое превосходство. Например, так случилось в бою со Стидом Вудоллом.

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Для достижения своих целей Роллс пробивает все этажи: четко работает в корпус, не забывая о голове. Тем не менее во время обмена ударами не всегда точен и сразу открывается. Головкину не составит труда в такой ситуации использовать жесткий контрудар — вкупе с таймингом и работой ног у Стива просто не будет шансов.

И судя по всему, он будет работать от обороны, что было бы логичнее. Наскоком Головкина не победить. И для хотя бы минимального превосходства в начальных раундах нужны скорость, защита и эффективные контратаки. Такой план имеет все основания для жизни, если брать во внимание, что GGG после простоя не станет торопиться и несколько раундов будет разогреваться.

Есть и такая теория, что Роллс просто будет ошеломлен уровнем бокса, которым владеет Головкин. Ведь те, с кем он дрался до этого, даже близко не стоят рядом со школой и арсеналом GGG. И канадец рискует застопориться в силу того, что просто не будет знать, как ему действовать и противостоять давлению.

Как бы то ни было, интерес к поединку есть, в то время как интрига практически отсутствует. Роллс будет оказывать сопротивление. Он сильнее и лучше, чем Доминик Уэйд, который безвольно пал от руки GGG в 2016 году. Конкуренция будет. И весь вопрос в том, сколько именно по времени она будет оказываться со стороны Роллса.

Добавим, что бой Головкин — Роллс состоится 8 июня на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке. Поединок пройдет в промежуточном весе 164 фунта и станет для Головкина первым из шести по трехлетнему контракту с DAZN.

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