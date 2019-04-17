Небитый канадец с поясом, или что нужно знать о следующем сопернике Головкина

Vesti.kz подготовили материал о непобежденном канадце.

Говоря о том, что весь мир узнал о поединке Головкина с Роллсом, мы нисколько не лукавили. Анализируя зарубежные СМИ, видно: официальная информация о возвращении GGG на ринг боем со Стивом появилась на всевозможных ведущих порталах США, Великобритании, Испании, Франции и так далее.

Интрига, продолжавшаяся более месяца, держала в напряжении многих экспертов и любителей бокса. СМИ активно гадали и прогнозировали, предлагали всевозможные варианты на роль соперника.

К слову, Стив, хоть и назывался, не был главным претендентом. Лишь буквально за день до «официалки» стало понятно, что канадец выбран и готов встретиться с казахстанцем. Инсайды подтвердились: 8 июня, Madison Square Garden, Стив Роллс.

Главное в его резюме — это отсутствие поражений. Боксер провел на ринге 19 боев. В каждом из них он вышел победителем. И десять раз он заканчивал встречи досрочно. На первый взгляд вполне приличный рекорд.

Только вот смущает одно — Роллс не выходил на ринг против топового соперника. Не было в его истории бескомпромиссной «зарубы» с кем-нибудь из высшего эшелона. Так что для него бой с GGG станет самым большим в карьере. Более того, он ни разу не проводил 12-раундовый поединок.

Интересно, ожидал ли он сам, что, поколачивая боксеров даже не из ТОП-15, заполучит схватку такого масштаба? До 8 июня он точно будет находиться в центре внимания. О нем будут писать столько, сколько за весь путь в профи-боксе.

Казалось бы, у Головкина и Роллса нет никаких точек соприкосновения. Их карьеры протекали до сегодняшнего дня совершенно параллельно. Однако кое-что все же есть. Роллс в своем последнем поединке встречался со спарринг-партнером Головкина Кеандре Лезервудом. Тем самым, который помогал экс-чемпиону мира готовиться к бою против Дэниэла Джейкобса.

Этот бой состоялся в декабре прошлого года. Поединок продлился все намеченные десять раундов. По их итогам судьи вынесли единогласное решение в пользу Роллса. На кону встречи стоял второстепенный пояс USBA в среднем весе.

Роллс ведет «кочевой» образ жизни. Канадец активно меняет весовые категории, чередуя выступления в среднем и суперсреднем весах.

Он обладает неплохим опытом в любительской карьере. Он входил в сборную Канады. За время пребывания в основном составе успел принять участие в чемпионате мира-2009. Одержал две победы на старте, однако уступил в 1/16. Может похвастать 12-м местом в мировом рейтинге и рекордом в 83 победы с 14 поражениями.

Он активно использует свои навыки и мастерство. Пытается как контратаковать, так и уходить в откровенную рубку. Особенно когда чувствует свое превосходство. Например, так случилось в бою со Стидом Вудоллом.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/2IDbqCMNJl4?wmode=opaque" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Для достижения своих целей Роллс пробивает все этажи: четко работает в корпус, не забывая о голове. Тем не менее во время обмена ударами не всегда точен и сразу открывается. Головкину не составит труда в такой ситуации использовать жесткий контрудар — вкупе с таймингом и работой ног у Стива просто не будет шансов.

И судя по всему, он будет работать от обороны, что было бы логичнее. Наскоком Головкина не победить. И для хотя бы минимального превосходства в начальных раундах нужны скорость, защита и эффективные контратаки. Такой план имеет все основания для жизни, если брать во внимание, что GGG после простоя не станет торопиться и несколько раундов будет разогреваться.

Есть и такая теория, что Роллс просто будет ошеломлен уровнем бокса, которым владеет Головкин. Ведь те, с кем он дрался до этого, даже близко не стоят рядом со школой и арсеналом GGG. И канадец рискует застопориться в силу того, что просто не будет знать, как ему действовать и противостоять давлению.

Как бы то ни было, интерес к поединку есть, в то время как интрига практически отсутствует. Роллс будет оказывать сопротивление. Он сильнее и лучше, чем Доминик Уэйд, который безвольно пал от руки GGG в 2016 году. Конкуренция будет. И весь вопрос в том, сколько именно по времени она будет оказываться со стороны Роллса.