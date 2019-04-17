«Бьющая фея» попалась на генном допинге. С кем теперь драться победителю Поветкина?
Соперник Энтони Джошуа Джаррелл Миллер захотел стать универсальным солдатом. Но выбрал неправильные методы.
Соперник Энтони Джошуа Джаррелл Миллер захотел стать универсальным солдатом. Но выбрал неправильные методы.
Бой за титул чемпиона мира по четырем версиям между обладателем титулов британцем Энтони Джошуа и американцем Джарреллом Миллером, который должен был стать один из
О положительной пробе Миллера сообщил в своем твиттере промоутер Эдди Хирн, который ведет дела Энтони Джошуа. Хирн не стал публиковать всю полученную от VADA (Ассоциация добровольного антидопингового тестирования) информацию, сообщив лишь, что проба Миллера от 20 марта оказалась положительной.
Позже стало известно, что в анализах американца обнаружен пептид GW1516, известный как генный допинг.
Он способен повышать силу и выносливость, помогает тренироваться в экстремальных условиях, стимулирует работу
Как ни крути, а Миллер подходит по всем параметрам. Он находился в активной фазе подготовки к чемпионскому бою, испытывал серьезные нагрузки. А уж про его вес и говорить не приходится. При росте 193 см американец весит более 140 кг.
Вряд ли теперь бой в «Мэдисон Сквер Гарден» в
Миллер считался для чемпиона хорошим соперником. 30-летний американец еще ни разу в своей карьере не проигрывал. Лишь раз в 24 боях он не смог добиться победы, но это было уже давно. В январе 2013 года поединок Миллера с соотечественником Джозефом Давейко закончился вничью.
Главное достоинство Миллера — умение работать в высоком темпе, несмотря на габариты. Шеннон Бриггс назвал его «локомотивом», но у Джошуа другое мнение. Во время дуэли взглядов в феврале, когда соперники сошлись на
Миллер в долгу не остался и пообещал расколоть соперника, как обычное яйца. Кстати, на той
Вряд ли теперь у Джаррелла Миллера будет еще один шанс настолько приблизиться к Джошуа. Уже многие супертяжи выразили желание заменить попавшегося на допинге американца в главном бою вечера 1 июня.
Диллиан Уайт, Майкл Хантер, Джозеф Паркер, Джо Джойс и многие другие — все хотят ухватиться за шанс сразиться за чемпионские титулы. Возможно, реальностью станет объединительный бой Джошуа с чемпионом по версии WBC Деонтеем Уайлдером, который наверняка соберет великолепную кассу и привлечет массу спонсоров.
Кто бы ни был соперником британца, для самого Джошуа это будет седьмая защита титула IBF, четвертая защита поясов WBA Super и IBO, и вторая — пояса WBO.