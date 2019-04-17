«Бьющая фея» попалась на генном допинге. С кем теперь драться победителю Поветкина?

Источник: Спорт-Экспресс

Бой за титул чемпиона мира по четырем версиям между обладателем титулов британцем Энтони Джошуа и американцем Джарреллом Миллером, который должен был стать один из топ-событий начала лет в мире бокса, под угрозой срыва. Миллер попался на допинге. Причем таком, который считается военной разработкой. Похоже, мечта почти квадратного американца стать чемпионом мира так и останется мечтой.

Генный допинг, военная разработка

О положительной пробе Миллера сообщил в своем твиттере промоутер Эдди Хирн, который ведет дела Энтони Джошуа. Хирн не стал публиковать всю полученную от VADA (Ассоциация добровольного антидопингового тестирования) информацию, сообщив лишь, что проба Миллера от 20 марта оказалась положительной.

Позже стало известно, что в анализах американца обнаружен пептид GW1516, известный как генный допинг. Когда-то это вещество называлось военной разработкой для прокачки «универсальных солдат», которая, якобы, действует на уровне молекул и меняет генетику организма. После детально изучения оказалось, что препарат ускоряет метаболические процессы в клетках.

Он способен повышать силу и выносливость, помогает тренироваться в экстремальных условиях, стимулирует работу сердечно-сосудистой и нервной системы. Этим препаратом для борьбы с лишним весом пользуются также тучные люди, но эффективность пептида в данном случае не подтверждена.

Как ни крути, а Миллер подходит по всем параметрам. Он находился в активной фазе подготовки к чемпионскому бою, испытывал серьезные нагрузки. А уж про его вес и говорить не приходится. При росте 193 см американец весит более 140 кг.

Не проигрывавший боксер уступил без боя

Вряд ли теперь бой в «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке состоится. Вернее, вряд ли состоится поединок Джошуа — Миллер, который должен был стать для британца дебютным на территории США. В сентябре прошлого года Энтони нокаутировал россиянина Александра Поветкина и с тех пор на ринг не выходил.

Миллер считался для чемпиона хорошим соперником. 30-летний американец еще ни разу в своей карьере не проигрывал. Лишь раз в 24 боях он не смог добиться победы, но это было уже давно. В январе 2013 года поединок Миллера с соотечественником Джозефом Давейко закончился вничью.

Главное достоинство Миллера — умение работать в высоком темпе, несмотря на габариты. Шеннон Бриггс назвал его «локомотивом», но у Джошуа другое мнение. Во время дуэли взглядов в феврале, когда соперники сошлись на пресс-конференции, британец заявил, что Миллер «бьет как фея, он самый слабый панчер среди супертяжей». Кроме того, чемпион упомянул, что Тайсон Фьюри, спарринговавший с американским боксером, семь раз отправлял того в нокдаун.

Миллер в долгу не остался и пообещал расколоть соперника, как обычное яйца. Кстати, на той пресс-конференции американец толкнул чемпиона, когда тот к нему приблизился. Если положительная проба Миллера подтвердится, он потеряет примерно 5 млн долларов, которые мог бы заработать за выход на ринг. Стоит отметить, что у Джаррелла уже были неприятности с антидопинговыми службами: в 2014-м он был дисквалифицирован на девять месяцев Атлетической комиссией штата Калифорния за положительную пробу, в которой был найден мощный стимулятор метилгексанамин.

К Джошуа выстроится целая очередь

Вряд ли теперь у Джаррелла Миллера будет еще один шанс настолько приблизиться к Джошуа. Уже многие супертяжи выразили желание заменить попавшегося на допинге американца в главном бою вечера 1 июня.

Диллиан Уайт, Майкл Хантер, Джозеф Паркер, Джо Джойс и многие другие — все хотят ухватиться за шанс сразиться за чемпионские титулы. Возможно, реальностью станет объединительный бой Джошуа с чемпионом по версии WBC Деонтеем Уайлдером, который наверняка соберет великолепную кассу и привлечет массу спонсоров.