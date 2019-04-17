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19:04 (мск), источник: Vesti.kz

Головкин представил официальный постер и слоган боя против Роллса

Бывший чемпион мира в среднем весе по версиям WBC, WBA (Super) и IBF казахстанец Геннадий Головкин (38−1−1, 34 КО) показал официальный постер своего боя против канадца Стива Роллса (19−0, 10 КО).

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Поединок пройдет 8 июня на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке. Боксеры встретятся в промежуточном весе — до 164 фунтов, а организаторы уже назвали цену билетов.

«У меня хорошие новости для вас, друзья. Увидимся в июне в Нью-Йорке!» — написал Головкина на русском и английском языках в твиттере.

На официальном постере боя можно увидеть слоган — «Возвращение народного чемпиона». Организатором поединка выступает компания Головкина GGG Promotions.

Во время загрузки произошла ошибка.

Ранее Головкин поделился ожиданиями от боя, а его промоутер Том Леффлер объяснил выбор соперника. В свою очередь Роллс поблагодарил GGG за шанс и заявил, что выйдет на ринг за победой.

Для 37-летнего Головкина бой в июне станет первым из шести по контракту со стриминговым сервисом DAZN. В последний раз на ринг он выходил в сентябре 2018 года, когда спустя 12 месяцев после ничьей в первом поединке решением большинства судей уступил мексиканцу Саулю «Канело» Альваресу (51−1−2, 35 КО), потерпев первое поражение в карьере и потеряв титулы WBC и WBA (Super).

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