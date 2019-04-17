Головкин представил официальный постер и слоган боя против Роллса

Поединок пройдет 8 июня на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке. Боксеры встретятся в промежуточном весе — до 164 фунтов, а организаторы уже назвали цену билетов.
«У меня хорошие новости для вас, друзья. Увидимся в июне в Нью-Йорке!» — написал Головкина на русском и английском языках в твиттере.
На официальном постере боя можно увидеть слоган — «Возвращение народного чемпиона». Организатором поединка выступает компания Головкина GGG Promotions.
Ранее Головкин поделился ожиданиями от боя, а его промоутер Том Леффлер объяснил выбор соперника. В свою очередь Роллс поблагодарил GGG за шанс и заявил, что выйдет на ринг за победой.
Для 37-летнего Головкина бой в июне станет первым из шести по контракту со стриминговым сервисом DAZN. В последний раз на ринг он выходил в сентябре 2018 года, когда спустя 12 месяцев после ничьей в первом поединке решением большинства судей уступил мексиканцу Саулю «Канело» Альваресу (51−1−2, 35 КО), потерпев первое поражение в карьере и потеряв титулы WBC и WBA (Super).