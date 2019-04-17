Головкин представил официальный постер и слоган боя против Роллса

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Поединок пройдет 8 июня на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке. Боксеры встретятся в промежуточном весе — до 164 фунтов, а организаторы уже назвали цену билетов.

«У меня хорошие новости для вас, друзья. Увидимся в июне в Нью-Йорке! » — написал Головкина на русском и английском языках в твиттере.

На официальном постере боя можно увидеть слоган — «Возвращение народного чемпиона». Организатором поединка выступает компания Головкина GGG Promotions.

Ранее Головкин поделился ожиданиями от боя, а его промоутер Том Леффлер объяснил выбор соперника. В свою очередь Роллс поблагодарил GGG за шанс и заявил, что выйдет на ринг за победой.