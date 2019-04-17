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20:11 (мск), источник: Vesti.kz

Стал известен первый кандидат на бой в андеркарте вечера бокса Головкин — Роллс

Россиянин Мурат Гассиев (26−1, 19 КО) может выступить в андеркарте боя между казахстанцем Геннадием Головкиным (38−1−1, 34 КО) и канадцем Стивом Роллсом (19−0, 10 КО). Об этом в интервью IFL сообщил глава промоутерской компании Matchroom Эдди Хирн.

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В марте 2018 года Хирн подписал восьмилетний контракт на миллиард долларов с DAZN. В его задачи входит организация 32 вечеров бокса в год для стримингового сервиса.

О переговорах Гассиева с DAZN стало известно в середине марта — спустя неделю после того, как сервис подписал контракт с Головкиным. По словам Хирна, бой россиянина в андеркарте вечера GGG — Роллс может стать для него дебютом в супертяжелом весе.

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Последний поединок Гассиев провел в июле 2018 года в Москве, когда в финале Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) единогласным решением судей проиграл украинцу Александру Усику (16−0, 12 КО). Эта победа сделала Усика абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе, а россиянин потерял титулы WBA (Super) и IBF.

С 2014 года Гассиев тренируется вместе с Головкиным в Big Bear (штат Калифорния, США) у Абеля Санчеса. Ранее наставник называл россиянина «следующим GGG из своего зала».

Бой Головкин — Роллс станет главным событием вечера бокса, который пройдет 8 июня на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке. Боксеры встретятся в промежуточном весе — до 164 фунтов, а организаторы уже назвали цену билетов.

Ранее Головкин представил постер боя и поделился ожиданиями от поединка, а его промоутер Том Леффлер объяснил выбор соперника. В свою очередь Роллс поблагодарил GGG за шанс и заявил, что выйдет на ринг за победой.

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