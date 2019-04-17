Стал известен первый кандидат на бой в андеркарте вечера бокса Головкин — Роллс

16 фотографий 16 фотографий 16 фотографий

В марте 2018 года Хирн подписал восьмилетний контракт на миллиард долларов с DAZN. В его задачи входит организация 32 вечеров бокса в год для стримингового сервиса.

О переговорах Гассиева с DAZN стало известно в середине марта — спустя неделю после того, как сервис подписал контракт с Головкиным. По словам Хирна, бой россиянина в андеркарте вечера GGG — Роллс может стать для него дебютом в супертяжелом весе.

Последний поединок Гассиев провел в июле 2018 года в Москве, когда в финале Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) единогласным решением судей проиграл украинцу Александру Усику (16−0, 12 КО). Эта победа сделала Усика абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе, а россиянин потерял титулы WBA (Super) и IBF.

С 2014 года Гассиев тренируется вместе с Головкиным в Big Bear (штат Калифорния, США) у Абеля Санчеса. Ранее наставник называл россиянина «следующим GGG из своего зала».

Бой Головкин — Роллс станет главным событием вечера бокса, который пройдет 8 июня на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке. Боксеры встретятся в промежуточном весе — до 164 фунтов, а организаторы уже назвали цену билетов.