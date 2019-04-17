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20:25 (мск), источник: Vesti.kz

Казахстанец Дычко бросил вызов Джошуа и готов заменить пойманного на допинге Миллера

Если британский чемпион мира по версиям WBA/WBO/IBF в супертяжёлом весе Энтони Джошуа (22−0, 21 КО) всё же останется без соперника на 1 июня в связи с провальным допинг-тестом Джаррелла Миллера, 28-летний казахстанский проспект Иван Дычко (7−0, 7 КО), занимающий 15-ю позицию в рейтинге WBA, готов выйти с ним в ринг.

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Двукратный бронзовый призёр Олимпийских игр, Дычко проиграл Джошуа в полуфинале лондонских ОИ-2012 со счётом 11−13. Энтони в итоге стал чемпионом, а Иван с тех пор жаждет реванша.

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«Он знает, что не победил меня тогда, и он не сможет побить меня теперь, — говорит Дычко. — Он получил домашнее решение судей и в итоге “выиграл” мою золотую медаль. Сейчас у него есть шанс доказать, что он заслужил свою победу, которую ему тогда подарили. Я в отличной форме и готов драться».

«Он остался таким же бойцом, каким был всегда, — убеждён Иван. — Он основательно получает по голове в каждом поединке, а потом выезжает за счёт мощи, когда соперники устают. В общем, я точно знаю, как его побить. Я уже это делал».

«Никакого неуважения Джарреллу, если в итоге он всё же выйдет в ринг, то я только за него порадуюсь. Но если Джошуа нужен соперник на 1 июня, я заслуживаю выйти с ним в ринг. Жду ответа от твоих людей, Энтони», — подытожил казахстанец.

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