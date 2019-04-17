Казахстанец Дычко бросил вызов Джошуа и готов заменить пойманного на допинге Миллера

Двукратный бронзовый призёр Олимпийских игр, Дычко проиграл Джошуа в полуфинале лондонских ОИ-2012 со счётом 11−13. Энтони в итоге стал чемпионом, а Иван с тех пор жаждет реванша.

Читайте также Обидчик Дычко из зала Головкина нокаутировал экс-чемпиона WBC в супертяжелом весе

«Он знает, что не победил меня тогда, и он не сможет побить меня теперь, — говорит Дычко. — Он получил домашнее решение судей и в итоге “выиграл” мою золотую медаль. Сейчас у него есть шанс доказать, что он заслужил свою победу, которую ему тогда подарили. Я в отличной форме и готов драться».

«Он остался таким же бойцом, каким был всегда, — убеждён Иван. — Он основательно получает по голове в каждом поединке, а потом выезжает за счёт мощи, когда соперники устают. В общем, я точно знаю, как его побить. Я уже это делал».