Казахстанец Дычко бросил вызов Джошуа и готов заменить пойманного на допинге Миллера
Если британский чемпион мира по версиям WBA/WBO/IBF в супертяжёлом весе Энтони Джошуа (22−0, 21 КО) всё же останется без соперника на 1 июня в связи с провальным
Если британский чемпион мира по версиям WBA/WBO/IBF в супертяжёлом весе Энтони Джошуа (22−0, 21 КО) всё же останется без соперника на 1 июня в связи с провальным
Двукратный бронзовый призёр Олимпийских игр, Дычко проиграл Джошуа в полуфинале лондонских ОИ-2012 со счётом 11−13. Энтони в итоге стал чемпионом, а Иван с тех пор жаждет реванша.
«Он знает, что не победил меня тогда, и он не сможет побить меня теперь, — говорит Дычко. — Он получил домашнее решение судей и в итоге “выиграл” мою золотую медаль. Сейчас у него есть шанс доказать, что он заслужил свою победу, которую ему тогда подарили. Я в отличной форме и готов драться».
«Он остался таким же бойцом, каким был всегда, — убеждён Иван. — Он основательно получает по голове в каждом поединке, а потом выезжает за счёт мощи, когда соперники устают. В общем, я точно знаю, как его побить. Я уже это делал».
«Никакого неуважения Джарреллу, если в итоге он всё же выйдет в ринг, то я только за него порадуюсь. Но если Джошуа нужен соперник на 1 июня, я заслуживаю выйти с ним в ринг. Жду ответа от твоих людей, Энтони», — подытожил казахстанец.