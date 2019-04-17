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21:11 (мск), источник: Vesti.kz

«Он не мешок». Промоутер Роллса призвал уважать соперника Головкина

Промоутер канадца Стива Роллса (19−0, 10 КО) Лу ДиБелла в интервью BoxingScene призвал фанатов уважать его боксера, который станет следующим соперником казахстанца Геннадия Головкина (38−1−1, 34 КО).

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Поединок пройдет 8 июня на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке. Боксеры встретятся в промежуточном весе — до 164 фунтов, а организаторы уже назвали цену билетов.

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«Стив не какой-нибудь мешок. Он не объект для шуточек, — говорит ДиБелла. — Нет, я не буду сидеть и предсказывать, что он выйдет и побьет GGG, который один из лучших средневесов в истории этого спорта. Мы понимаем, против кого сразимся. Это очень тяжелый и опасный бой. Мы знаем, что Стив — чудовищный аутсайдер, но он настоящий боец. Он на самом деле был очень хорошим бойцом в любительском боксе. Его в свой зал взял легендарный Эманнуэль Стюард. К сожалению, Эмануэль не успел сделать то, что запланировал для Стива, потому что тяжело заболел. Он парень, который усердно трудится. Он искал бои, но он не может заставить других драться с ним. У него не было большого поединка, но он постоянно пытался получить его. Стив умеет драться. И он не заслуживает того неуважения, которое льется на него в соцсетях».

Ранее ДиБелла объяснил, почему Роллс является хорошим вариантом для Головкина, а его коллега Том Леффлер рассказал, почему GGG выбрал именно канадца.

После официального объявления поединка Головкин заявил, что рад возвращению на ринг, а Роллс пообещал воспользоваться своим шансом. Затем организаторы назвали цену на билеты, а GGG представил постер и слоган боя.

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