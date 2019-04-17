«Он не мешок». Промоутер Роллса призвал уважать соперника Головкина

«Стив не какой-нибудь мешок. Он не объект для шуточек, — говорит ДиБелла. — Нет, я не буду сидеть и предсказывать, что он выйдет и побьет GGG, который один из лучших средневесов в истории этого спорта. Мы понимаем, против кого сразимся. Это очень тяжелый и опасный бой. Мы знаем, что Стив — чудовищный аутсайдер, но он настоящий боец. Он на самом деле был очень хорошим бойцом в любительском боксе. Его в свой зал взял легендарный Эманнуэль Стюард. К сожалению, Эмануэль не успел сделать то, что запланировал для Стива, потому что тяжело заболел. Он парень, который усердно трудится. Он искал бои, но он не может заставить других драться с ним. У него не было большого поединка, но он постоянно пытался получить его. Стив умеет драться. И он не заслуживает того неуважения, которое льется на него в соцсетях».