Озвучен гонорар Головкина за дебютный бой на DAZN
Стал известен гонорар, который
Стал известен гонорар, который
На ринг GGG вернется 8 июня на арене Madison Square Garden в
По информации журналиста Boxingnews24.com Аллана Фокса, за этот бой Головкин может получить 15 миллионов долларов.
«Ходят слухи, что Головкин получит 15 миллионов долларов за поединок с Роллсом. Это много денег за то, что во всех отношениях является мисматчем. DAZN, вероятно, дал Головкину и его менеджменту “зеленый свет” на легкий бой на его дебют на платформе. Но после боя с Роллсом GGG, вероятно, придется отрабатывать деньги за свой большой контракт поединками против таких “львов”, как Сауль Альварес, Дэниэл Джейкобс, Деметриус Андраде и Джермалл Чарло», — написал журналист.
Последний раз Головкин выходил на ринг в сентябре прошлого года, когда на
Ожидается, что в сентябре казахстанец проведет третий бой с мексиканцем. Правда, самому «Канело» еще предстоит победить обладателя титула IBF в среднем весе американца Дэниэла Джейкобса (35−2, 29 КО). Их объединительный бой состоится 4 мая также в