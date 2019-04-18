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09:20 (мск), источник: Vesti.kz

Озвучен гонорар Головкина за дебютный бой на DAZN

Стал известен гонорар, который экс-чемпион мира в среднем весе казахстанец Геннадий Головкин (38−1−1, 34 КО) может получить за свой дебютный бой на стриминговом сервисе DAZN, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: Reuters

На ринг GGG вернется 8 июня на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке, соперником будет непобежденный канадец Стив Роллс (19−0, 10 КО). Поединок пройдет в промежуточном весе 164 фунта и станет для Головкина первым из шести по трехлетнему контракту с DAZN.

По информации журналиста Boxingnews24.com Аллана Фокса, за этот бой Головкин может получить 15 миллионов долларов.

«Ходят слухи, что Головкин получит 15 миллионов долларов за поединок с Роллсом. Это много денег за то, что во всех отношениях является мисматчем. DAZN, вероятно, дал Головкину и его менеджменту “зеленый свет” на легкий бой на его дебют на платформе. Но после боя с Роллсом GGG, вероятно, придется отрабатывать деньги за свой большой контракт поединками против таких “львов”, как Сауль Альварес, Дэниэл Джейкобс, Деметриус Андраде и Джермалл Чарло», — написал журналист.

Последний раз Головкин выходил на ринг в сентябре прошлого года, когда на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе (штат Невада, США) раздельным решением судей проиграл мексиканцу Саулю «Канело» Альваресу (51−1−2, 35 КО) в матче-реванше (первый бой годом ранее завершился ничьей), потерпев первое поражение в карьере и потеряв титулы WBC, WBA (Super) и IBO в среднем весе.

Ожидается, что в сентябре казахстанец проведет третий бой с мексиканцем. Правда, самому «Канело» еще предстоит победить обладателя титула IBF в среднем весе американца Дэниэла Джейкобса (35−2, 29 КО). Их объединительный бой состоится 4 мая также в Лас-Вегасе.

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