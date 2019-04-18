Появились подробности об андеркарте июньского боя Головкина

Источник: AP 2019

Соперник казахстанца — 35-летний канадский боксер Стив Роллс (19−0, 10 КО). Бой пройдет в рамках договорного веса 164 фунта, что на четыре фунта выше лимита среднего веса, где обычно выступал Головкин.

По информации авторитетного американского журналиста Стива Кима (ESPN), формированием андеркарта могут заниматься сразу несколько промоутерских компаний. Объявился даже первый кандидат.

«Том Леффлер (промоутер Головкина) говорит, что формирование андеркарда может быть в сотрудничестве с Matchroom Boxing, Golden Boy Promotions и GGG Promotions», — написал Ким в своем твиттере.

Отметим, что промоутерской компанией Matchroom Boxing руководит промоутер Эдди Хирн, который подписал восьмилетний контракт на миллиард долларов с DAZN, а Golden Boy Promotions принадлежит Оскару Де Ла Хойе — промоутеру чемпиону мира WBC, WBA (Super) в среднем весе Сауля «Канело» Альвареса (51−1−2, 35 КО).

Для Головкина предстоящий бой — первый после проигрыша «Канело» в реванше в сентябре 2018 года, в котором он потерял титулы WBC, WBA (Super) и IBO и потерпел первое поражение в карьере. Первый бой между бойцами состоялся годом ранее и завершился вничью.