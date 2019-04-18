«Я могу побить мужика». Абсолютная чемпионка мира бросила вызов Головкину

Источник: AP 2019

Звание «абсолюта» Шилдс завоевала 13 апреля на арене Boardwalk Hall в Атлантик-Сити (штат Нью-Джерси, США), победив единогласным решением судей немку Кристину Хаммер (24−1, 11 KO). Для уроженки Казахстана то поражение стало первым в карьере, и она лишилась титула WBO.

В числе потенциальных соперником Шилдс упомянула экс-чемпиона мира в среднем весе казахстанца Геннадия Головкина (38−1−1, 34 КО).

«Я провожу спарринги с мужчинами. Я их роняю, разбиваю им носы. Я постоянно избиваю мужчин, — сказал Шилдс в беседе с TMZ. — Думаю, я смогу побить Кита Турмана. Я действительно это сделаю. Они (мужчины) могут быть сильнее меня, но их боксерские навыки не такие, как мои. Головкин, он стал старше, но я бы могла составить GGG серьезную конкуренцию».