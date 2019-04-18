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13:19 (мск), источник: Vesti.kz

«Я могу побить мужика». Абсолютная чемпионка мира бросила вызов Головкину

Новоиспеченная абсолютная чемпиона мира в среднем весе Кларесса Шилдс (9−0, 2 KO), владеющая титулами WBC, WBA (Super) и IBF, заявила о готовности провести бой против мужчины, и даже назвала желанных соперников, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: AP 2019

Звание «абсолюта» Шилдс завоевала 13 апреля на арене Boardwalk Hall в Атлантик-Сити (штат Нью-Джерси, США), победив единогласным решением судей немку Кристину Хаммер (24−1, 11 KO). Для уроженки Казахстана то поражение стало первым в карьере, и она лишилась титула WBO.

В числе потенциальных соперником Шилдс упомянула экс-чемпиона мира в среднем весе казахстанца Геннадия Головкина (38−1−1, 34 КО).

«Я провожу спарринги с мужчинами. Я их роняю, разбиваю им носы. Я постоянно избиваю мужчин, — сказал Шилдс в беседе с TMZ. — Думаю, я смогу побить Кита Турмана. Я действительно это сделаю. Они (мужчины) могут быть сильнее меня, но их боксерские навыки не такие, как мои. Головкин, он стал старше, но я бы могла составить GGG серьезную конкуренцию».

«Бокс — это не только сила, а целая наука. Люди говорили, что Кристина Хаммер сильнее меня. Но видел ли мои движения головой? Защиту? Нападение? Ловушки, которые я раставила!?, — хвастается Шилдс. — Если бы я вышла против мужчины, то я бы сделал гораздо больше. У меня есть сила. Я не скажу, что я сильнее их, но если нанесу удары с правильным таймингом, кто знает?!».

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