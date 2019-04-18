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15:19 (мск), источник: Vesti.kz

Казахстанский супертяжеловес проведет бой против соперника с 16 победами нокаутом

Казахстанский боксер-профессионал Жан Кособуцкий (9−0, 8 КО) 24 апреля в Минске проведет с Уильямсом Окандо (20−7, 16 КО) из Венесуэлы, передает корреспондент Vesti.kz.

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Поединок рассчитан на шесть раундов. 30-летний Уильямс Хосе Окандо Лерма в профессионалах с ноября 2011 года и числится как боксер первого тяжелого веса. Венесуэльский боксер стал первой оппозицией для дебюта в профи олимпийского чемпиона Евгения Тищенко из России: победитель Игр-2016 выиграл техническим нокаутом в пятом раунде.

Что касается Жана Кособуцкого, то первоначально соперником казахстанца должен был 38-летний уроженец Акмолинской области Евгений Бухмюллер (15−4, 12 КО), представляющий Германию. Но он отказался от боя из-за травмы.

30-летний Кособуцкий начал профи-карьеру в сентябре 2017 года. Тяжеловес провел девять победных боев — восемь выиграл досрочно. Семь боев из девяти отечественный боксер провел в Беларуси. Еще по одной встрече — в России и Украине.

Уроженец Акмолинской области отказался драться с казахстанским тяжеловесом за шесть дней до боя.

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