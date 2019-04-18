Казахстанский супертяжеловес проведет бой против соперника с 16 победами нокаутом
Казахстанский
Казахстанский
Поединок рассчитан на шесть раундов. 30-летний Уильямс Хосе Окандо Лерма в профессионалах с ноября 2011 года и числится как боксер первого тяжелого веса. Венесуэльский боксер стал первой оппозицией для дебюта в профи олимпийского чемпиона Евгения Тищенко из России: победитель Игр-2016 выиграл техническим нокаутом в пятом раунде.
Что касается Жана Кособуцкого, то первоначально соперником казахстанца должен был 38-летний уроженец Акмолинской области Евгений Бухмюллер (15−4, 12 КО), представляющий Германию. Но он отказался от боя
30-летний Кособуцкий начал
Уроженец Акмолинской области отказался драться с казахстанским тяжеловесом за шесть дней до боя.