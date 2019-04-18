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21:36 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Хирн: Гассиев следующий бой проведет в тяжелом весе в июне

МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Бывший чемпион мира по версиям IBF и WBA в первом тяжелом весе Мурат Гассиев перейдет в тяжелый вес и следующий бой проведет в июне, заявил промоутер Эдди Хирн.

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Источник: Спорт РИА Новости

Гассиев в марте заявил РИА Новости, что в апреле примет решение, в какой весовой категории продолжит выступать.

«Рад объявить о подписании чемпиона мира в первом тяжелом весе Мурата Гассиева. Он переходит в тяжелый вес в июне», — написал Хирн в своем микроблоге в Twitter.

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Гассиев дошел до финала Всемирной боксерской суперсерии в первом тяжелом весе, в котором в июле 2018 года уступил Александру Усику. Украинец стал абсолютным чемпионом мира. После этого боя Гассиев перенес операцию на плече и пока не проводил бои. Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев заявлял РИА Новости, что обязательно добьется права проведения реванша между Гассиевым и Усиком. Украинец уже перешел в тяжелый вес.

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