Головкин получил бонус от DAZN на дебютный бой
Журналист сайта Fighthype.com Пол Магно поделился мнением о дебютном поединке
Журналист сайта Fighthype.com Пол Магно поделился мнением о дебютном поединке
На ринг GGG вернется 8 июня на арене Madison Square Garden в
«Никакого неуважение к Стиву Роллсу, у которого была хорошая карьера в любителях, но он даже и близко не стоит с топовыми средневесами, хотя и является непобежденным. Он даже не такой разносторонний боксер, как многие
Напомним, бой Сауля «Канело» Альвареса против британца Рокки Филдинга, владевшего на тот момент поясом «обычного» чемпиона мира по версии WBA во втором среднем весе, состоялся в декабре 2018 года на Madison Square Garden. Мексиканец нокаутировал соперника в третьем раунде и стал чемпионом в третьей весовой категории.
Для Альвареса этот поединок стал первым по контракту с DAZN на рекордные 365 миллионов долларов, и первым после победы над Головкиным. В сентябре 2017 года их поединок завершился ничьей, а спустя 12 месяцев мексиканец победил решением большинства судей и отобрал у GGG все титулы, нанеся ему первое поражение в карьере.
Ожидается, что в сентябре казахстанец проведет третий бой с мексиканцем. Правда, самому «Канело» еще предстоит победить обладателя титула IBF в среднем весе американца Дэниэла Джейкобса (35−2, 29 КО). Их объединительный бой состоится 4 мая также в