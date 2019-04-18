Головкин получил бонус от DAZN на дебютный бой

На ринг GGG вернется 8 июня на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке, его соперником будет непобежденный канадец Стив Роллс (19−0, 10 КО). Бой пройдет в промежуточном весе 164 фунта и станет для Головкина первым из шести по трехлетнему контракту с DAZN.

«Никакого неуважение к Стиву Роллсу, у которого была хорошая карьера в любителях, но он даже и близко не стоит с топовыми средневесами, хотя и является непобежденным. Он даже не такой разносторонний боксер, как многие спарринг-партнеры Головкина. Геннадий дерется с Роллсом просто потому, что может. Это своего рода подписной бонус от DAZN, вроде того, что “Канело” получил Филдинга в качестве подарка при заключении контракта с платформой», — Филдипнаписал автор.

Напомним, бой Сауля «Канело» Альвареса против британца Рокки Филдинга, владевшего на тот момент поясом «обычного» чемпиона мира по версии WBA во втором среднем весе, состоялся в декабре 2018 года на Madison Square Garden. Мексиканец нокаутировал соперника в третьем раунде и стал чемпионом в третьей весовой категории.

Для Альвареса этот поединок стал первым по контракту с DAZN на рекордные 365 миллионов долларов, и первым после победы над Головкиным. В сентябре 2017 года их поединок завершился ничьей, а спустя 12 месяцев мексиканец победил решением большинства судей и отобрал у GGG все титулы, нанеся ему первое поражение в карьере.