Гассиев вслед за Головкиным подписал контракт с DAZN

16 фотографий 16 фотографий 16 фотографий

Боксер также меняет весовую категорию и уже в июне дебютирует в супертяжелом весе.

«Рад объявить о подписании чемпиона мира в первом тяжелом весе Мурата Гассиева. Он переходит в супертяжелый вес в июне», — говорится в сообщении.

Бои Гассиева в США будет транслировать стриминговый сервис DAZN.

Читайте также Хирн: Гассиев следующий бой проведет в тяжелом весе в июне

«Я рад объявить о начале сотрудничества Matchroom Boxing и DAZN с моими промоутерами в лице Ural Boxing Promotion и Warriors Boxing. Уверен, что это партнерство принесет отличный результат. Хочу осчастливить своих фанатов во всем мире и раскрыть весь свой потенциал в захватывающем супертяжелом весе», — приводит слова россиянина официальный сайт Matchroom Boxing.

«Я рад приветствовать Мурата в команде. Я думаю, что Мурат — захватывающее дополнение к супертяжелому дивизиону, и он выбрал самое фантастическое время для перехода. Мы приготовили для него много боев, и мне не терпится увидеть его в супертяжелом весе», — сказал Хирн.

Напомним, что ранее о своем переходе в супертяжелый вес объявил украинец Александр Усик, которому Гассиев уступил в своем последнем бою, проиграв пояса в первом тяжелом весе по версиям WBA и IBF.