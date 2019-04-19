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12:34 (мск), источник: Vesti.kz

Гассиев вслед за Головкиным подписал контракт с DAZN

Экс-чемпион мира по боксу в первом тяжелом весе россиянин Мурат Гассиев (26−1, 19 КО), тренирующийся в одном лагере с Геннадием Головкиным (38−1−1, 34 КО), вслед за казахстанцем подписал контракт со стриминговым сервисом DAZN, сообщают Vesti.kz.

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Боксер также меняет весовую категорию и уже в июне дебютирует в супертяжелом весе.

«Рад объявить о подписании чемпиона мира в первом тяжелом весе Мурата Гассиева. Он переходит в супертяжелый вес в июне», — говорится в сообщении.

Бои Гассиева в США будет транслировать стриминговый сервис DAZN.

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«Я рад объявить о начале сотрудничества Matchroom Boxing и DAZN с моими промоутерами в лице Ural Boxing Promotion и Warriors Boxing. Уверен, что это партнерство принесет отличный результат. Хочу осчастливить своих фанатов во всем мире и раскрыть весь свой потенциал в захватывающем супертяжелом весе», — приводит слова россиянина официальный сайт Matchroom Boxing.

«Я рад приветствовать Мурата в команде. Я думаю, что Мурат — захватывающее дополнение к супертяжелому дивизиону, и он выбрал самое фантастическое время для перехода. Мы приготовили для него много боев, и мне не терпится увидеть его в супертяжелом весе», — сказал Хирн.

Напомним, что ранее о своем переходе в супертяжелый вес объявил украинец Александр Усик, которому Гассиев уступил в своем последнем бою, проиграв пояса в первом тяжелом весе по версиям WBA и IBF.

Отметим, что Головкин также свой первый бой по контракту с DAZN проведет в июне — против канадца Стива Роллса (19−0, 10 КО). Ранее сообщалось, что Гассиев может выступить в андеркарте этого вечера бокса.

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