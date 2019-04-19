Гассиев вслед за Головкиным подписал контракт с DAZN

Боксер также меняет весовую категорию и уже в июне дебютирует в супертяжелом весе.
«Рад объявить о подписании чемпиона мира в первом тяжелом весе Мурата Гассиева. Он переходит в супертяжелый вес в июне», — говорится в сообщении.
Бои Гассиева в США будет транслировать стриминговый сервис DAZN.
«Я рад объявить о начале сотрудничества Matchroom Boxing и DAZN с моими промоутерами в лице Ural Boxing Promotion и Warriors Boxing. Уверен, что это партнерство принесет отличный результат. Хочу осчастливить своих фанатов во всем мире и раскрыть весь свой потенциал в захватывающем супертяжелом весе», — приводит слова россиянина официальный сайт Matchroom Boxing.
«Я рад приветствовать Мурата в команде. Я думаю, что Мурат — захватывающее дополнение к супертяжелому дивизиону, и он выбрал самое фантастическое время для перехода. Мы приготовили для него много боев, и мне не терпится увидеть его в супертяжелом весе», — сказал Хирн.
Напомним, что ранее о своем переходе в супертяжелый вес объявил украинец Александр Усик, которому Гассиев уступил в своем последнем бою, проиграв пояса в первом тяжелом весе по версиям WBA и IBF.
Отметим, что Головкин также свой первый бой по контракту с DAZN проведет в июне — против канадца Стива Роллса (19−0, 10 КО). Ранее сообщалось, что Гассиев может выступить в андеркарте этого вечера бокса.